Satakunnassa koronatilanne on parantunut, mutta rajoituksia ei voida vielä merkittävästi purkaa: Maakunta on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen, Satakunnan sairaanhoitopiiri tiedotti torstaina illalla.

Se varoittaa, että tilanne voi heikentyä nopeasti, ellei varotoimia noudateta. Erityisenä huolena on Varsinais-Suomen vakava tilanne ja muuntovirusten leviäminen myös Satakuntaan.

Rajoitukset ja suositukset ovat hallituksen linjauksen mukaisesti käytössä täysimääräisesti.

Satakunnassa on todettu kaikkiaan 1 390 tartuntaa. Uusien tapausten ilmaantuvuus on ollut jo pidempään laskussa. Sairaanhoitopiirin oman seurannan mukaan ilmaantuvuusluku on nyt 42,7 (sairastuneet per 100 000 ihmistä viimeisen kahden viikon aikana).

Vertailun vuoksi Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku oli torstaina 212 ja Turun 441.

Viime päivinä tilanne on vaikeutunut Satakunnassa Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä, joissa on tarvetta erityiseen valppauteen. Myös Raumalla ilmaantuvuusluku on vielä selvästi yli 50, mutta tilanne siellä on koko ajan ollut selkeästi parantumassa.

Eteläisen Satakunnan osalta tilanne onkin vielä leviämisvaiheessa.

Tartunnanjäljitys on jatkunut sairaanhoitopiirin mukaan tehokkaasti. ehokkaana, viiveitä ei ole. Viime viikolla todettiin 38 tapausta, joista 29:ssä tartunnanlähde selvisi.

Ulkomailta saatujen tartuntojen määrä väheni selvästi. Kolmesta tartunnasta yksi on peräisin Virosta, yksi Ukrainasta ja yksi tartunta on saatu ulkomailta tartunnan saaneelta henkilöltä.

Joukkoaltistustilanteita oli aiempaa vähemmän. Niitä on ollut Eurassa päiväkodissa, koulussa ja palvelutalossa sekä Säkylässä päiväkodissa. Suurin joukkoaltistus todettiin Kaarisillan koulussa. Merkittäviä jatkotartuntoja näistä ei ole tiedossa.

Lisäksi alueen varuskunnissa Niinisalossa ja Säkylässä on meneillään epidemia, josta vastaa Porin prikaati. Valtaosa tapauksista on muualta kuin Satakunnasta. Sairaanhoitopiiri, kunnat ja varuskunnat tekevät yhteistyötä epidemian hoitamisessa.