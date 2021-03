Turussa on löydetty uusi, Etelä-Afrikan koronavirusta muistuttava virusmuunnos

Turussa opiskelijoiden keskuudessa levinneiden koronavirustartuntojen aiheuttajaksi on varmistunut Etelä-Afrikan virusmuunnos. Kyseinen muunnos ei ole identtinen alkuperäisen Etelä-Afrikan virusvariantin kanssa, vaan se näyttää tiedotteen mukaan muuntuneen edelleen.

Asia selvisi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehdyissä laboratoriotutkimuksissa.

– Kyseessä on mahdollisesti uudenlainen koronaviruksen variantti. Toistaiseksi ei ole osoitettu, että tämä muuntunut Etelä-Afrikan koronavirusvariantti olisi vaikeampi kuin tavallinen. Virusmuunnokseen sairastuneita ei esimerkiksi ole sairaalahoidossa Tyksissä, sanoo Tyksin molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen.

Löydös ei anna aihetta muuttaa voimassa olevia suosituksia.

Koronaviruksen variantit kuitenkin tarttuvat hyvin herkästi. Tämä selittää sitä, miksi Turun ryppäässä on todettu jo yli 90 tartuntaa.

– Havaitsimme että kyseessä on todennäköisesti muuntovirus, ja niin sanottu geenisekvensaatio varmisti, että viruksella on Etelä-Afrikan muunnokselle tyypillisten piirteiden lisäksi useita muita muutoksia. Emme toistaiseksi tiedä, mistä variantti on tullut. Nämä selviävät myöhemmin, kun viruksen koko genomi tunnetaan, Tytti Vuorinen kertoo.

Turussa on käytetty tiukkoja rajoituskeinoja opiskelijoiden koronaryppään hillitsemiseksi. Koronatestauksia on tehty ja tehdään edelleen aktiivisesti.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan tapausmäärät olisivat nyt laskusuunnassa. Turussa tilannetta seurataan aktiivisesti ja yhteistyötä jatketaan edelleen eri viranomaisten, korkeakoulujen sekä asuntoloiden vuokranantajien kanssa.

Viruksen mahdollinen uusi variantti varmistuu myöhemmin niin sanotussa kokogenomisekvensoinnissa. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, onko vastaavaa muuntunutta varianttia löytynyt muista maista.