Kesätyöpaikkojen saajat selviävät Raisiossa pääsiäisen jälkeen

Raision kaupungin kesätyöpaikat raisiolaisille nuorille olivat haettavana 12. maaliskuuta saakka. Kesätyöpaikkojen saajat arvotaan viikolla 14 eli 5. huhtikuuta alkavalla viikolla.

Arvonnan jälkeen hakijoille ilmoitetaan, onko arpaonni suosinut. Jos on antanut luvan sähköposti-ilmoitukseen, niin ilmoitus tulee sähköpostitse. Muut saavat ilmoituksen postitse.

Paikkoja oli haettavana eri toimipisteissä yhteensä73. Työjakson pituus on neljä viikkoa, ja palkan suuruun on 840 euroa. Lisäksi haettavana oli 30 kesäseteliä, jonka turvin nuoret voivat hakea itsenäisesti työpaikkaa muilta työnantajilta. Setelin suuruus on 300 euroa, ja se maksetaan työnantajalle työjakson jälkeen.

Koronaepidemiatilanne saattaa vaikuttaa kesätyöjaksojen toteuttamiseen.