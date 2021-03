Traficomin matkustajarajoitukset vaikuttavat Fölin toimintaan vain vähän – ruuhkaisille vuoroille pyritään lisäämään busseja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa matkustajamääriä väliaikaisesti huomisesta torstaista 23. huhtikuuta asti. Tie- ja raideliikenteessä matkustajamäärä rajataan korkeintaan puoleen koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Rajoitus koskee myös kaikkea Fölin liikennettä, lukuunottamatta arkipäivisin vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia matkustajia.

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Kortteen mukaan matkustajalle tämä tarkoittaa käytännössä samoja ohjeita kuin aiemmin, sillä matkustajia on jo tällä hetkellä 40–45 prosenttia vähemmän. Näin Fölin liikenteessä jäädään jo nyt vähentyneen matkustajamäärän johdosta Traficomin matkustajamäärärajoituksen alle.

– Maski on edelleen se asia, mikä pitää muistaa.

Bussien ja junien matkustajamäärät rajataan puoleen kuukauden ajaksi Varsinais-Suomessa – lasten koulumatkat turvataan

Rajoitus ei tarkoita sitä, että vain joka toinen istumapaikka olisi käytössä. Käytännössä bussissa saa rajoituksen aikana olla matkustajia suunnilleen yhtä paljon kuin on istumapaikkoja, sillä bussien matkustajamääriin lasketaan mukaan myös seisomapaikat. Normaalissa kaupunkibussissa rekisteröityjä matkustajapaikkoja on vähintään 90. Enimmillään paikkoja voi olla jopa 130, ja vähimmilläänkin yli 65. Suuri osa auton matkustajapaikoista on rekisteröityjä seisomapaikkoja.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kahden metrin turvavälit eivät Traficomin säädöksenkään jälkeen toteudu.

Traficom ei pystynyt tekemään tiukempia päätöksiä, koska matkustajamäärän rajoittaminen puoleen on nykyisen lain sallima enimmäismäärä. Korte ymmärtää rajoituksen asettamista, mutta ei usko sen tuovan suuria hyötyjä nykyisessä tilanteessa.

– Ensinnäkin paikallisliikenteestä ei ole todettu tartuntoja ja toiseksi matkat ovat melko lyhyitä, monella alle 15 minuuttia. Lisäksi jatkuva ovien avaus tuulettaa linja-autoja.

Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki kommentoi, että rajoitusten käyttöönotolla pyritään saamaan lisäsuojaa erityisesti ruuhkatilanteisiin.

Nyt matkustajia on suhteellisen vähän, mutta Saarimäki on huolissaan siitä, mitä tapahtuu, jos yläkoulut ja toinen aste palaavat lähiopetukseen. Nykyisen päätöksen mukaan etäopetus jatkuu sunnuntaihin saakka. Jos koulut palaavat lähiopetukseen, bussien matkustajamäärät lisääntyvät huomattavasti.

Korte harmittelee kiirehdittyä päätöstä, sillä hänen näkemyksensä mukaan se lähinnä aiheuttaa ylimääräistä huolta matkustajille. Fölin ruuhkaisille vuoroille pyritään lisäämään linja-autoja, mutta päätöksen lyhyestä varoitusajasta ja matkustajamäärien vaihteluista johtuen on kuitenkin mahdollista, että matkustajaa ei voida rajoituksen vuoksi ottaa kyytiin. Päätöksen asiasta tekee linja-auton kuljettaja.

Vuoroja pyritään ajamaan mahdollisuuksien mukaan kahdella linja-autolla, jos vuoroilla on ollut paljon matkustajia edellisinä päivinä. Föli suosittelee kuitenkin varaamaan tavallista enemmän aikaa matkustamiseen torstain ja perjantain aikana.

– Fölin 3400 päivittäisestä vuorosta alle yhteen prosenttiin nousee matkustajia koko matkan aikana enemmän kuin puolet auton enimmäismatkustajamäärästä. Koska matkustajia jää myös pois matkan varrella, on sellaisia vuoroja, joilla matkamäärää joudutaan rajoittamaan vain vähän, Korte kertoo.

Kortteen mukaan on vielä tarkastelun alla, millä reiteillä rajoitukset näkyvät tai mille linjoille tarvitaan ylimääräisiä busseja. Esimerkiksi bussinumerot 32 ja 42 ovat suhteellisen täysiä ruuhka-aikaan, joten niille saatetaan lisätä ylimääräisiä linja-autoja. Kortteen mukaan kaiken kaikkiaan on kyse muutamista kymmenistä vuoroista.

Linjakohtaisia tietoja täydennetään tämän ja huomisen päivän aikana osoitteeseen foli.fi/korona.

Vaikkei Föri kuulukaan Föliin, Korte vielä lisää, ettei Förin enimmäismatkustajamääriä lasketa, koska Traficomin päätös ei koske vesiliikennettä.

Kortteen mukaan 15. maaliskuuta voimaan tullutta maskipakkoa on noudatettu pääsääntöisesti hyvin Fölin liikenteessä. Osalla linjoista kasvomaskien käyttö on kuitenkin heikompaa, ja näille linjoille lisätään asiasta kertovaa viestintää.

Kaupunki muistuttaa, että turvaväliä muihin matkustajiin tulee pitää aina, kun se on mahdollista: pysäkillä, bussiin noustessa ja mahdollisuuksien mukaan bussin sisätiloissa.

– Mahdollisuuksien mukaan on hyvä matkustaa ruuhka-aikojen ulkopuolella. Pääsääntöisesti ruuhkaisinta on aamuisin klo 7–8.30 Turun keskustan suuntaan sekä iltapäivisin klo 13–16.30 keskustasta poispäin kulkevissa busseissa, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Päivitetty 24.3.2021 kello 13.48: Uutista täydennetty Sirpa Kortteen ja Jarkko Saarimäen kommenteilla.

