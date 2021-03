Uusi maksuton karttapalvelu tarjoaa retkeilyideoita Varsinais-Suomessa

Poikkeusolot ovat kasvattaneet ulkoilun suosiota ja retkikohteet ovat ajoittain jopa ruuhkautuneet Varsinais-Suomessakin. Jatkossa uusia retkeilyideoita on mahdollista etsiä uudelta maksuttomalta Virma Kartta -sivustolta, johon on koottu jo yli 1000 maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohdetta sekä niihin kytkeytyviä palveluita.

Karttapohjainen palvelu mahdollistaa sekä retkien suunnittelun että reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa, sillä kehitystyössä on panostettu palvelun käytettävyyteen älypuhelimella. Palvelu on saatavilla osoitteessa kartta.virma.fi. Kohteet ja reitit on visualisoitu kartalle ja niistä on tarjolla lisätietoa, esimerkiksi reitin pituus ja palvelujen sijainti reitin varrella. Luonnossa liikkuessaan voi myös seurata omaa sijaintiaan reitillä.

Palvelun taustalla on Varsinais-Suomen virkistys- ja luontokohteet kokoava tietokanta. Sekä kohdetiedot, että karttapalvelun lähdekoodi ovat avoimesti saatavilla. Tämän ansiosta erilaiset toimijat voivat itse täydentää maakuntaa koskevaa aineistoa, mutta toisaalta datan pohjalta on mahdollista kehittää uusiakin sovelluksia. Varsinais-Suomen liitto ja aluetietopalvelu Lounaistieto sekä ProAgria ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat olleet mukana sisällöllisinä asiantuntijoina ja teknisestä toteutuksesta on vastannut Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos. Reittien kehittäjien ja ylläpitäjien yhteistyön lisäksi suunnittelussa on huomioitu myös retkeilijöiden toiveita.

– Aloimme koota tietokantaa maakunnan kohteista ja niiden ylläpitäjistä, koska sen puute asetti haasteita luontokohteiden virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiselle. Vaikka aineistossa on vielä täydennettävää, on tietoa monivuotisen työn ansiosta koottuna jo riittävästi, jotta saatoimme nyt avata retkeilijöiden kannalta aidosti hyödyllisen karttapalvelun. Testikäyttäjiltä olemme saaneet kiittävää palautetta palvelun tarpeellisuudesta sekä aineiston kattavuudesta, iloitsee Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää tiedotteessa.

Kattavasta ja kasvavasta aineistosta uskotaan olevan hyötyä retkeilijöiden lisäksi myös esimerkiksi kunnille, yhdistyksille ja yrityksille myös markkinointitarkoituksessa.

– Toivomme, että retkeilijöiden lisäksi yhä useampi kohteiden ylläpitäjä ja matkailupalveluiden tuottaja innostuu viemään tietojaan palveluun sen julkaisun myötä. Lounaistiedon kautta on saatavilla lisätietoa ja koulutusta, toteaa verkostokoordinaattori Maiju Kähärä.

Virma Karttaa sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Lounaistiedon, Varsinais-Suomen liiton, Valonian, ProAgrian ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa.