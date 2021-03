Koronavirustilanne jatkuu Turussa hyvin huonona, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi viikoittaisessa koronakatsauksessaan.

Viikolla 11 todettiin 403 koronavirustartuntaa. Turun kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 400 sataatuhatta asukasta kohti.

Tilanne huononi erityisesti, kun kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden keskuudessä paljastui laaja tartuntarypäs. Lisäksi koronatilanne on huono varsinkin Nummi-Halisten, Varissuon ja Pansion alueella.

– Koronatartuntoja ilmenee kuitenkin joka puolella Turkua. Siksi on edelleen tärkeää noudattaa rajoituksia ja varotoimia, Peltoniemi muistuttaa.

Tällä hetkellä Turun kaupunginsairaalan infektio-osastolla on hoidettavina muutamia koronapotilaita.

Rokotukset ovat edelleen käynnissä. Ensimmäisen rokotuksen on saanut 30 873 turkulaista. Tämä on 18,3 prosenttia asukkaista. Kaksi annosta on saanut lähes 3 500 turkulaista.

Tekstiviestiaikoja lähetetään tällä hetkellä 72 vuotta täyttäneille, ja Messukeskuksessa rokotetaan parhaillaan 73 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia. Niiden 73-vuotiaiden ja tätä vanhempien, jotka eivät ole saaneet jostain syystä tekstiviestiä, täytyy itse varata aika joko sähköisen ajanvarauksen kautta tai koronarokotuspuhelimesta.

Jos tekstiviestillä tullut aika on sopiva, ei tarvitse kuin saapua paikalle. Jos se ei käy, on aika peruttava ja varattava itse uusi aika.Tekstiviestejä on lähetetty 78-vuotiaille ja tätä nuoremmille.

Kotihoidon asiakkaiden ensimmäinen rokotekierros on saatu päätökseen.

Astrazenecan rokote on yhä tauolla, ja siksi lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen on myös tauolla. Kun Turku on saanut rokotettua tarpeeksi 70 vuotta täyttäneitä, jatketaan riskiryhmien rokottamista.

Tartuntoja ja altistumisia Turun toimipisteissä:

Päivähoito: Asemanseudun päiväkodin Käsityöläiskadun yksikkö, Halisten päiväkoti, Härkämäen päiväkoti, Kaerlan päiväkoti, Satuportsan päiväkoti, Uittamon päiväkodin Susiniitynkadun yksikkö

Koulut ja oppilaitokset: Katariinan koulun päätoimipiste, Lausteen koulu, Luolavuoren koulun Sepänkadun yksikkö, Nummenpakan koulun Nummen yksikkö, Raunistulan koulu, Rieskalähteen koulu, Wäinö Aaltosen koulu

Vanhusten asumispalvelut: Mäntyrinteen tilapäishoidossa on todettu 11 koronatartuntaa. Valtaosa asukkaista on saanut jo ensimmäisen koronarokotteen.