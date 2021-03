Turun ilmastovideokilpailun voittajat valittu

Turun kaupungin järjestämän ilmastoaiheisen nuorten videokilpailun voittajat ovat selvillä. Kilpailu järjestettiin rinnakkain Japanin Jokohaman, Naganon ja Obusen kanssa. Kilpailussa kerrottiin videotaiteen keinoin miltä näyttää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukainen elämä.

Videokilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä 12 videota. Turun nuorisovaltuuston ja kaupungin asiantuntijat pisteyttivät videot. Kuusi eniten pisteitä saanutta videota ladattiin Youtubeen ja asukkaat saivat äänestää suosikkejaan tykkäämällä videoista. Lopullinen tulos saatiin asiantuntijapisteiden ja tykkäysten yhteistuloksesta.

Kolme eniten pisteitä saanutta videota paremmuusjärjestyksessä ovat: Leo Brinkmann ja Aliina Veganin Kolme sukupolvea, Tuukka Remeksen Näen näyn, Lilja Alinin, Bea Backin, Julia Hummelinin ja Peppi Pulkkisen Pallonsuojelijat.

Voittajavideolla kolme sukupolvea kertoo nimensä mukaisesti ilmastonmuutoksesta ja sen herättämistä ajatuksista kolmen sukupolven näkökulmasta. Asiantuntijaraadin palautteissa kiitosta sai erityisesti videon korkea laatu, henkilökohtaisuus ja tunteiden herättäminen.

Voittajavideon toinen tekijä Leo Brinkmann kertoo, että motiivi kilpailuun osallistumiseen oli halu herättää katsojissa tunteita ja saada katsojissa aikaiseksi tarve toimia ilmaston kannalta järkevämmin. Hän näkee, että ongelmana ei ole tiedon puute. Ihmiset tietävät mitä pitäisi tehdä, mutta jostain syystä eivät toimi niin.

– On ihan turha vajota katastrofitunnelmiin. Elämä ei ole synti. Ihmisinä meillä kuitenkin on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäämme ja eniten juuri siihen. Ihmisen on tultava tietoiseksi siitä, että biologisena elävänä olentona maan päällä kaikki, mitä hän tekee, kuluttaa. Kulutus on vääjäämätöntä, ihminen syö ja ulostaa ja tarvitsee hyödykkeitä. Relevantti kysymys on kuinka paljon ja millä tavalla. Olisi hyvä huomata vastuunsa ihan kaikesta, jota itse omilla teoillaan saa aikaan, tai nimenomaan ei saa aikaan. Tunnekosketus tähän maailmaan synnyttää vastuuntunnon, joka saa aikaan halun toimia tietyllä tavalla. On myös voimaannuttavaa huomata, että sillä, mitä teen on merkitys. Toimin tietyllä tavalla, koska haluan toimia niin, Brinkmann sanoo.

Omassa elämässään Brinkmann kertoo ottavansa huomioon toimintansa ilmastovaikutukset. Tärkeimpänä hä kokee kestävien valintojen tekemisen syömisessä, matkustamissa, energiankulutuksessa ja tavaroiden hankinnassa. Brinkmann kertoo ostavansa tavararoita käytettynä tai lainaavansa niitä. Hän välttää asuntonsa ylilämmittämistä, syö vähäpäästöistä ruokaa ja suunnittelee matkustamisensa niin, että on pitkään perillä ja maksaa vapaaehtoisia kompensaatiomaksuja, jos joutuu lentämään.

Samanaikaisesti Turun kilpailun kanssa Japanissa järjestettiin vastaavat kilpailut Jokohamassa sekä Naganon ja Obusen alueella. Idea kilpailuun saatiin Turusta, jonka kanssa Nagano ja Obuse tekevät ilmastoyhteistyötä osana IUC – International Urban Cooperation ohjelmaa. Jokohama puolestaan kuuli ideasta maailmanlaajuiselta kestävien kaupunkien verkostolta ja halusi järjestää vastaavan kilpailun. Jokohaman sekä Naganon ja Obusen parhaat videot on myös valittu.

Turun, Jokohaman, Naganon ja Obusen kilpailujen videoista tehdään kooste YK:n ilmastokokoukseen (COP26) kansainvälinen kaupunkiverkoston ICLEI:n tuella.

Kolme sukupolvea:

Näen näyn:

Pallonsuojelijat:

Jokohaman voittajavideo:

Naganon ja Obusen parhaat videot löytyvät tästä (ilman tekstitystä)