Kahden ravintolan klassikot saman katon alta

Suosikkilounaita on saatavilla myös poikkeusaikana. Läntisellä rantakadulla seinänaapureina sijaitsevat, samaan turkulaiseen Klonk Oy:n yritysperheeseen kuuluvat, ravintolat Tintå ja Blanko yhdistivät voimansa, osaamisensa, suosikkiannoksensa ja henkilökuntansa toisen koronasulun alkaessa pari viikkoa sitten.

– Olemme yhdistäneet Blankon ja Tintån klassikot ja suosituimmat annokset. Tarjolla on niin salaatteja, pizzoja, pitoja ja Blankon pastoja, kuten lammaspasta, mikä on ollut pitkään asiakkaiden suosikki, Blankon keittiöpäällikkö Mikael Sundström ja Tintån keittiöpäällikkö Sami Paajanen sanovat.

Marttiina Sairanen Erilaisia take away -lounasvaihtoehtoja on tarjolla päivittäin useita.

Keittiöpäälliköt kertovat, että korona-aika on vaatinut paljon venymistä ja ponnistelua sekä uusia ideoita ja toimintatapoja.

– Meidän luonteella ei anneta periksi. Olemme ottaneet käyttöön ideoita, joita ei olisi aiemmin edes ajateltu.

Sulkutilan aikana take away -lounasta on tarjolla joka arkipäivä, jonka lisäksi tarjolla on a la carte-annoksia perjantaisin kello 16–20 ja lauantaisin kello 14–20. Tilauksen voi tehdä kätevästi Tintån verkkosivujen kautta tai soittamalla ja noutaa ravintolasta. Tästä viikosta alkaen ruokaa voi tilata myös Foodoran kautta. Viikonlopun herkutteluun on tarjolla myös torstai-iltaan mennessä tilattava ja perjantaina noudettava viikonloppupaketti, joka on itse lämmitettävä kolmen ruokalajin menu.

– Mukana tulevat myös kuvat, miten annoksen voi kasata, mutta jokainen saa kasata ne haluamallaan tavalla. Meillä on kilpailu, johon voi osallistua esittelemällä, miten on kasannut annokset. Paras toteutus palkitaan viikonloppupaketilla, Sundström kertoo.

Blankon ja Tintån kanssa samaan yritysperheeseen kuuluvat myös lähempänä satamaa Aurajokirannassa sijaitsevan Nerå sekä Humalistonkadulla sijaitseva Alvar.

Blankossa on tavallisesti 150 asiakaspaikkaa. Päivittäin lounaalla käy talviaikaan noin 200 asiakasta. Tintåssa on 45 asiakaspaikkaa. Kesällä molempien ravintoloiden asiakasmäärä tuplaantuu terassin ansiosta.

Ennen korona-aikaa kasvu oli keittiöpäälliköiden mukaan hurjaa.

– Kun aloitin parikymmentä vuotta sitten Blankossa, olin yksin keittiössä. Ennen koronaa Blankon keittiössä työskenteli kuusi ja Tintåssa jopa kahdeksan henkilöä kahdessa vuorossa. Nyt meitä on Tintåssa kolme. Tarkoitus on saada lomautettu väki takaisin mahdollisimman pian.

Pitkän uran saman yritysperheen ravintoloissa tehneet miehet iloitsevat kuitenkin siitä, että he ovat päässeet pitkästä aikaa työskentelemään yhdessä.

– Emme ole tehneet vuosiin töitä yhdessä. Se on ollut nyt kivaa.

Erilaisia take away -lounasvaihtoehtoja on tarjolla päivittäin useita. Joka päivä löytyy myös vegaaninen vaihtoehto. Lounaan mukana tulee konvehti makeannälkään. Lisäksi voi ostaa pienen makean jälkiruuan. Vitriinissä on niin cookieita, kakkuja, piirakoita kuin leivoksiakin.

Testipäivänä tarjolla oli lohikeittoa, Margherita Extra -juuripizza, parsa-feta-mansikka-pita, härkäpita, spaghetti carbonara sekä Blankon lammaspasta. Jaoimme kuvaajan kanssa parsa-feta-mansikka-pitan ja härkäpitan puoliksi. Kiikutin oman lounaani Vartiovuorenpuistoon, jonka aurinkoisilla kallioilla oli oiva paikka avata vuoden puistolounaskausi.

Pitat kestivät hyvin lyhyen kuljetuksen ja olivat helppoa ja sopivaa puistoruokaa. Kahden eri annoksen maut sopivat kivasti yhteen. Härkäpita toi ruokaisuutta ja suolaisuutta, ja keväinen parsa-feta-mansikka-pita puolestaan keväistä raikkautta. Lounaan jälkeen auringossa olisi voinut istua vielä hetken ja nauttia kahvin.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.