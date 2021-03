Turussa testataan vähähiilisen liikkumisen kokeiluja – testissä muun muassa parkkipaikkojen Airbnb ja kimppakyytisovellus

Turun kaupunki sekä Turun ammattikorkeakoulu ovat mukana EU-rahoitteisessa 6Aika-hankkeessa, jossa selvitetään ja kokeillaan vähähiilisemmän liikkumisen mahdollisuuksia. Hankkeessa ovat mukana Turun lisäksi myös Espoo, Tampere ja Oulu.

Hanke on nimeltään Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa. Liikennehubeilla tarkoitetaan keskuksia, joissa on suuret kävijämäärät ja vahva julkinen liikenne ja siten myös tunnistettua potentiaalia erilaisten liikkumispalveluiden kehittämiseen. Turussa kokeilualueeksi on valittu keskusta-alue, vanhakaupunki ja Kupittaan alue.

Hanke toteuttaa Turussa kevään ja kesän aikana auto- ja pyöräpysäköintiin liittyviä kokeiluja yhteistyössä yritysten kanssa. Kokeiluissa testataan muun muassa erilaisia mobiilisovelluksia, jotka auttavat pysäköintipaikan löytämisessä. Lisäksi testiin pääsi kimppakyytisovellus sekä pysäköintipaikkojen vuokrauspalvelu ja kadunvarsipaikan varaamiseen tarkoitettu sovellus.

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa pyöräpysäköintiin liittyviä kokeiluja. Testiin pääsee ainakin maksullinen pyöräpysäköintipalvelu Kupittaan tiedepuistossa. Kevään kuluessa kilpailutetaan vielä enintään viisi pyöräpysäköintikokeilua.

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, ja kaupungeilla on merkittävä rooli liikenteen päästöjen leikkaamisessa. Arviolta kolmannes keskusta-alueen autoliikenteestä aiheutuu pysäköintipaikan etsimisestä, minkä vuoksi autopysäköinnin tehostaminen on tärkeää turhan ajon ja päästöjen vähentämiseksi. Samalla vähähiilisten liikkumistapojen, kuten pyöräilyn, houkuttelevuutta tulee lisätä.

Kaupunki ja ammattikorkeakoulu tukevat kokeiluja muun muassa neuvomalla tietoaineistojen käytössä, keräämällä palautetta ja viestinnällisesti. Yritykset puolestaan saavat kokeiluista referenssejä ja mahdollisuuden toteuttaa palvelujaan aidossa kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on synnyttää uusia markkinaehtoisesti toimivia palveluja, jotka jäävät elämään myös kokeilujaksojen jälkeen.

Autopysäköintiin liittyvät kokeilut rahoitetaan 6Aika-rahoituksella sekä Smart and Wise Turku ja Keskustan kehittäminen -kärkihankkeiden rahoituksella. Kunkin kokeilun hinta on 10 000 euroa. Pyöräpysäköintikokeiluista Turun ammattikorkeakoulu rahoittaa kaksi kokeilua ja Turun kaupunki lisäksi enintään neljä kokeilua. Kunkin kokeilun hinta on noin 10 000 euroa.