Poikkeusaika innosti Sanna-Mari Suomelan maalaamaan värikkäitä tauluja

Turkulaisen Sanna-Mari Suomelan kodin olohuone toimii vielä hetken itseoppineen kuvataiteilijan ateljeena. Suomela on viime viikot valmistautunut tulevaan kevätnäyttelyyn maalaamalla uusia tauluja. Taulujen raikkaat värit ja kukkakuviot hehkuvat auringon valossa ja antavat jo lupauksen keväästä.

Suomelan Tahdon-nimeä kantava näyttely avautuu huhtikuun alussa Hiushuone Kerhon tiloihin, jossa teoksiin pääsevät tutustumaan niin asiakkaat kuin satunnaiset ohikulkijatkin. Seinille on tulossa kymmenen uutta isompaa ja pienempää maalausta.

– Näin korona-aikaan moni paikka on kiinni ja ihmiset eivät uskalla käydä missään. Siksi kampaamo on näyttelylle hyvä matalan kynnyksen paikka, jossa saa visuaalisen elämyksen samalla, kun laitattaa hiukset kuntoon. Samalla se osoittaa, ettei taiteen tarvitse olla niin vakavaa vaan se sopii muuallekin kuin gallerioihin, Suomela sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomela innostui pitkän tauon jälkeen maalaamisesta noin vuosi sitten. Luova hän on ollut kuitenkin aina.

Moni muistaa Suomelan ja hänen siskonsa Marjo Kiviniemen tekstiilisuunnitteluun ja -tuotteisiin keskittyneestä Kipikude-yrityksestä. Siskokset suunnittelivat itse kaikki yrityksen kuosit, kuten suositun Mimmiliigan ja papukaija-aiheisen Tweedyn, ja painoivat ne käsin työhuoneellaan Turussa.

Jossain vaiheessa yrittäjän jatkuva stressi alkoi kyllästyttää, Kipikude jäi ja elämä vei toisaalle. Suomela halusi keskittyä enemmän perheeseensä ja päätti vaihtaa alaa. Hän muutti Helsinkiin ja aloitti myyjän työt Stockmannilla. Muutaman vuoden päästä hän palasi Turkuun ja meni töihin Dressmannille.

Muutamaan vuoteen Suomela ei maalannut mitään. Sitten tuli koronakevät ja vaatemyyjän työt vähenivät. Yllättäen hänellä oli aikaa, mikä sai luovuuden kukkimaan

Suomela hankki maalaustarvikkeet ja maalasi yhden taulun omaksi ilokseen. Hän laittoi abstraktista akryyliväreillä maalatusta taulusta kuvan Instagram-tililleen. Moni innostui taulusta ja halusi sellaisen itselleen. Tilauksia alkoi sadella.

Suomela maalaa osan tauluista tilauksesta ja osan esimerkiksi myyntinäyttelyihin. Tilaustöitä varten hän tutustuu ihmisiin, kuuntelee heidän toiveitaan ja elämäntarinoitaan, joiden pohjalta teos syntyy. Taulu saa nimensä vasta, kun se on valmis.

"Maalaaminen on opettanut kärsivällisyyttä ja parantanut elämänlaatuani."

– Tunteella on iso merkitys. Ihmiset, jotka tilaavat tauluja, ovat kertoneet elämäntarinaansa minulle. Olen kuullut rankkojakin tarinoita esimerkiksi syövästä, pettämisestä ja eroista. Kun taululla on tarina, siitä tulee henkilökohtainen ja se koskettaa enemmän myös taulun tilaajaa.

Suomela on itseoppinut taiteilija. Hänellä ei ole taidealan koulutusta, mutta hän pitää sitä enemmän hyvänä asiana kuin puutteena.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Minulla on tuore näkökulma maalaamiseen, vaikka minulla ei ole koulutusta kuvataiteeseen. Toki haaveilen Taideakatemiasta, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Taide vie yhä enemmän Suomelan aikaa ja hänen toiveenaan on, että voisi elättää sillä itsensä. Hän on menossa askel askeleelta kohti unelmaansa.

Suomelalla on syksyllä kaksi gallerianäyttelyä, toinen Vaasassa ja toinen Helsingissä. Lisäksi hän on avaamassa siskonsa kanssa ateljee-näyttelytilan Turkuun Uudenmaankadulle huhtikuun puolivälissä. Pieni kivijalkaliike toimii sekä siskosten työtilana että taiteen myyntinäyttelytilana. Myyntiin on tulossa myös molempien teoksista tehtyjä kortteja ja julisteita.

– Sinne voi tulla ajanvarauksella maalaamaan myös oman taulun. Meiltä voi ostaa tarvikkeet ja voin olla tarvittaessa apuna ja tukena, joten aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Näin jokaisella on mahdollisuus tehdä taidetta.

Suomelalle itselleen taide on intohimo, työ ja henkireikä arjen keskellä. Maalaaminen ja värien kanssa leikittely on hänestä terapeuttista. Se saa unohtamaa murheet ja ikävät asiat.

– Olen tosi onnellinen, kun maalaan. Maalaaminen on opettanut kärsivällisyyttä ja parantanut elämänlaatuani. Se on minun juttuni ja se tekee myös tosi hyvää itsetunnolle.

Sanna-Mari Suomelan Tahdon-näyttely 1.–29.4. Hiushuone Kerhossa os. Humalistonkatu 13, Turku.