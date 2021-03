Uudenmaankadun vesijohtourakka haittaa liikennettä lokakuuhun asti

Uudenmaankadun ja Aninkaistenkadun vesijohtourakka on edennyt Uudenmaankadun ja Vähä Hämeenkadun risteykseen. Uudenmaankadun vasen ajokaista suljetaan työmaan kohdalta molemmista ajosuunnista huomisesta tiistaista alkaen. Kaistat ovat suljettuina maaliskuun loppuun asti.

Uudenmaankadun ja Vähä Hämeenkadun risteyksen kohdalla myös oikeanpuolinen ajokaista on suljettu keskustan suuntaan ajettaessa. Liikenne ohjataan kulkemaan bussikaistan kautta. Oikea ajokaista on pois käytöstä päivittäin aamuyhdekstästä iltapäiväkolmeen. Työajan ulkopuolella kaista on käytössä.

Vesijohdon asennus ja kaivuutyöt vaikuttavat työn edetessä liikennejärjestelyihin päivittäin Uudenmaankadulla molemmista ajosuunnista ajettaessa. Työ aiheuttaa merkittävää liikennehaittaa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa. Autoilijoiden kehotetaan käyttävän muita ajoreittejä mahdollisuuksien mukaan.

Työ on osa laajempaa vesijohdon saneerausta Aninkaistenkadulla ja Uudenmaankadulla Yliopistonkadun ja Sirkkalankadun välillä. Aninkaistenkadun osalta työ saatiin valmiiksi joulukuussa 2020. Kokonaisuudessaan saneerauksen arvioidaan valmistuvan 1. lokakuuta vuonna 2021.