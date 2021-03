Korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa viime viikolla ilmenneeseen massiiviseen koronatartuntaryppääseen liittyen on todettu noin kymmenen uutta tartuntatapausta viikonlopun ja maanantain aikana.

Tartunnat levisivät muutama viikko sitten Turussa järjestetyissä opiskelijajuhlissa. Suuri osa osallistujista oli kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Viime viikon lopulla ketjuun oli liitetty yli 70 koronavirustartuntaa. Altistuneita on tämänhetkisen tiedon mukaan vajaa 200.

– Pahin tilanne on saatu hallintaan nopeilla, voimakkailla ja selkeillä toimenpiteillä, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kiitteli maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tilanne on kuitenkin yhä vakava, ja tartuntamäärät todennäköisesti kasvavat edelleen. Jäljitystyö on yhä käynnissä, ja se on viranomaisten mukaan haastavaa. Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa jatketaan edelleen.

Uusia testituloksia saadaan koko kuluvan viikon ajan.

– Positiivisia testituloksia on tullut tähän mennessä yllättävän vähän, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoi tilaisuudessa.

Turun koronantorjuntabussi päivysti poikkeuksellisesti Ylioppilaskylässä lauantaina ja sunnuntaina. Paikalla oli myös Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia ohjeistamassa. Paikalla tehtiin viikonlopun aikana yli 200 koronatestiä.

– Koronabussissa tehdyistä testeistä löytyi viisi tartuntaa. Osa virukselle altistuneista on käynyt muissa testipisteissä, Peltoniemi kertoo.

Koronabussissa tehdyissä testeissä todettiin vain hyvin vähän tartuntoja tunnetun tartuntaryppään ulkopuolelta. Peltoniemi pitää sitä erittäin hyvänä asiana, sillä se kertoo siitä, ettei tauti ole päässyt riehumaan valloillaan asuinalueella.

Vielä ei ole selvää, onko vaihto-opiskelijoiden tartunnoissa kyse alkuperäisestä koronaviruksesta, sen brittimuunnoksesta vai jostain muusta muunnoksesta.

Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvioi, että asiasta saadaan selvyys kuluvan viikon puolivälissä.

Näytteitä analysoidaan sekä Tyksin omassa laboratoriossa että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratoriossa. Tyksissä viruksen tyypin selvittäminen vie 3–7 päivää.

Tartunnan saaneet ja altistuneet opiskelijat ovat olleet eristyksissä ja karanteenissa. Karanteenit jatkuvat, ja niiden kesto arvioidaan yksilöllisesti tilanteesta riippuen.

Turun kaupunki on toimittanut eristyksissä oleville opiskelijoille ruokakasseja ja hygieniatarvikkeita. Korkeakoulut järjestävät opiskelijoilleen runsaasti muun muassa keskusteluapua ja vertaistukea. Lisäksi muun muassa Turun ammattikorkeakoulu on järjestänyt opiskelijoilleen tukea kaupassakäyntiin.

Kaikkiin Turun yliopiston kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin on oltu yhteydessä.

Lounais-Suomen poliisi on suorittanut virka-aputehtävänä karanteenivalvontaa Turussa opiskelija-asuntoloiden liepeillä perjantai-illasta alkaen.

Poliisin mukaan viikonloppu sujui rauhallisesti. Vaikka tehtävä oli erittäin työllistävä, sen hoitaminen ei heikentänyt poliisilaitoksen kykyä suoriutua sen muista tehtävistä.

Poliisin partiot ohjeistivat eristäytyneitä pysymään sisätiloissa ja sisätiloihin pyrkiviä ulkopuolisia poistumaan paikalta. Ylikomisario Stefan Sundqvistin mukaan konflikteilta vältyttiin koko viikonlopun ajan, ja poliisin ohjeita noudatettiin kuuliaisesti.

Poliisivoimin tehtävä valvonta päättyy maanantai-iltana. Loppuviikon ajan karanteenien noudattamista valvotaan vartiointiliikkeiden avulla Ylioppilaskylässä sekä Luolavuoren ja Varissuon asuntoloiden ympäristössä.

Vartioinnilla varmistetaan, että opiskelijoiden kokoontumisia ei ole, ja että yhteiset tilat kuten kerhohuoneet ja saunat pysyvät kiinni.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön johtaja Risto Siiloksen mukaan poliisin virka-apu toimi viikonloppuna kiitettävästi. Yo-kylän asukkaille annettuja ohjeita on päivitetään tarpeen mukaan.

Uutista täydennetty kauttaaltaan kello 16.14.