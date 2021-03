Vuoden nuorisoseuralainen löytyy Koskelta

Suomen Nuorisoseurat ry palkitsi sunnuntaina ansioituneita toimijoita.

Vuoden Nuorisoseuralainen 2021 -palkinnon sai Taina Salminen Koskelta.

Palkitsemisperustelujen mukaan Salminen on omalla nuorisoseuratoiminnallaan vaikuttanut positiivisesti satojen koskelaisten elämään. Häntä kuvaillaan Kosken TL nuorisoseuran innoittavaksi ja inspiroivaksi roolimalliksi, ja suurelta osin hänen ansiostaan seura on niin elinvoimainen, avoin ja kehittyvä.

– Tämä tuntuu tosi hyvältä. Nuorisoseurat on aina ollut mulle kuin toinen perhe. Kaikki se mitä olen tehnyt, olen tehnyt ikään kuin perheen eteen. Parasta on ollut se, kun olen saanut olla ihan oma itseni, minut on aina hyväksytty sellaisena kuin olen, Salminen kiittelee tiedotteessa.

Valtakunnallista Nuorisoseurapäivää juhlittiin sunnuntaina Karjalan Nuorten seurassa. Suorassa juhlalähetyksessä Helsingin Kalastajatorpalta jaettiin Suomen Nuorisoseurojen vuoden 2021 tunnustukset: Vuoden nuorisoseura, Vuoden nuorisoseuralainen ja Vuoden Hermanni.

Vuoden nuorisoseuraksi valittiin Lapin ylioppilasteatteri, joka on toiminut aktiivisesti Rovaniemellä jo 40 vuotta. Vuoden "Hermanskan" arvonimen sai Marja-Liisa "Maisa" Selimäki Nurmijärveltä. Selimäen nuorisoseura-ura täyttää tänä vuonna 70 vuotta.

Juhla nähtiin sunnuntaina Facebook-tapahtumassa live-striiminä kello 14–15. Taltiointi juhlasta on nähtävissä maaliskuun 2021 loppuun asti Karjalan Nuorten ja Nuorisoseurojen Facebook-sivuilla.