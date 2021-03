Turun yliopiston tilat suljetaan opiskelijoilta määräajaksi – ovet sulkeutuvat tänään kello 15

Turun kampuksen lähiopetus keskeytetään 5. huhtikuuta asti pois lukien osa lääketieteellisen tiedekunnan välttämättömästä lähiopetuksesta. Päätös astuu voimaan tänään torstaina kello 15.00. Päätöksen asiasta teki Turun yliopiston koronajohto.

Sulun aikana opiskelijoilla ei ole pääsyä Turun kampusrakennuksiin, ja myös Exam-tenttitilat ovat suljettuina. Päätös ei koske Turun yliopiston kampuksia Porissa ja Raumalla.

Turun yliopistossa opetus on tapahtunut korona-aikana pääosin etäyhteyksin. Vain välttämätöntä lähiopetusta on järjestetty ja siinä on käytössä tiukka ryhmäkokorajoitus.

Lähiopetuksen keskeyttämisellä ja tilojen käytön rajoituksilla pyritään edesauttamaan turkulaisopiskelijoiden keskuudessa levinneiden koronatartuntaketjujen katkaisemista.

– Otamme koronatilanteen äärimmäisen vakavasti ja haluamme varmistaa, että lähiviikkoina kampuksellakin liikkuu mahdollisimman vähän väkeä. Nyt tarvitaan kaikkien yhteistyötä ja yhteisten sääntöjen noudattamista, jotta saamme tartuntaketjut katkaistua. Opiskelijoille järjestetään tehostetusti tukea ja ohjausta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo tiedotteessa.

Yliopiston koronajohto päättää ja tiedottaa ennen pääsiäistä rajoitusten mahdollisesta jatkamisesta pääsiäisen jälkeen.