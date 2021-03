Turku tarjoaa ruoka-apua eristykseen määrätyille kansainvälisille vaihto-opiskelijoille

Turussa arviolta noin 70 koronaan sairastunutta kansainvälistä vaihto-opiskelijaa on määrätty tai määrätään eristykseen. Lisäksi vajaa parisataa altistunutta on asetettu tai asetetaan karanteeniin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

Tämänhetkiset tartuntamäärät tulevat todennäköisesti vielä kasvamaan, koska Turun kaupungin tartuntatautiviranomaiset selvittävät tartuntaketjuja edelleen. Myöskään tarkka altistuneiden määrä ei ole vielä tiedossa. Tartuntavyyhdin laajuus paljastui keskiviikkona.

– Tartuntatilanne on erittäin hankala, sillä vaihto-opiskelijat ovat liikkuneet hyvin aktiivisesti, heillä on paljon keskinäisiä kontakteja ja he asuvat yhteisasunnoissa, sanoo tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Opiskelijat opiskelevat ainakin Turun yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa, ja he asuvat yhteisasunnoissa Ylioppilaskylässä, Varissuolla ja Luolavuoressa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Opiskelijoille on toimitettu kotiin tietoa esimerkiksi siitä, mitä karanteeni ja eristys tarkoittavat sekä toimintaohjeet koronaan sairastuneelle.

– Eristys ja karanteeni ovat tartuntalain mukaisia määräyksiä, joita tulee noudattaa, Peltoniemi muistuttaa.

Turun kaupunki järjestää opiskelijoille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita karanteenin ajan. Ruoka-apu on ruokakassillinen peruselintarvikkeita. Ensimmäiset ruokakassit toimitetaan opiskelijoiden kotioville jo tänään perjantaina. Seuraavat ruoka-apukassit jaetaan opiskelijoille alkuviikosta.

Lue myös:

Avi määräsi pakollisen terveystarkastuksen turkulaiseen opiskelija-asuntolaan – Poliisi hyväksynyt Turun virka-apupyynnön