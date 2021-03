Viranomaiset hakevat ratkaisua Liedon kirkkoa koskevaan laajennushankkeeseen. Torstaina Ely-keskuksen, Museoviraston ja Liedon kunnan edustajat kokoontuivat käsittelemään eri vaihtoehtoja.

Seurakunta on ehdottanut muun muassa, että uudisrakennus voisi olla puolisen metriä irti kirkosta. Ely-keskus on aiemmin todennut, että laajennus on mahdollista toteuttaa ainoastaan irrallisena rakennuksena etäälle kirkosta.

Liedon johtava rakennustarkastaja Jani Kreula kertoo, että eri vaihtoehtoja käydään viranomaisten kesken läpi kevään mittaan. Myös seurakunnan kanssa käydään neuvotteluja.

– Asia on suoraan sanottuna aika kesken vielä. Liedossa on tapana neuvotella ja tehdä kompromisseja, jotta saadaan kaikkien kannalta hyvä ratkaisu, ja koska on kyse satoja vuosia vanhasta merkittävästä rakennuksesta, niin kyllä tässä aikaa menee, Kreula kommentoi.

Liedon seurakunta on valmistellut usean vuoden ajan Pyhän Pietarin kirkon peruskorjausta, jonka keskeisenä tavoitteena on siirtää kirkkoon seurakuntatalojen toimintaa. Osana peruskorjausta rakennettaisiin kirkon yhteyteen 45 neliön laajennus keittiölle ja esteettömälle wc-tilalle.

Liedon kirkon remontti- ja laajennussuunnitelmalla on Turun tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen hyväksyntä, mutta Ely-keskus ja Museovirasto vastustavat leipähuoneeksi ristittyä laajennusosaa.

Seurakunta hakee parhaillaan laajennukselle poikkeamislupaa asemakaavasta, joka määrittää kirkon suojelua. Liedon maankäyttöpäällikkö ei kuitenkaan ole lämmennyt poikkeusluvan myöntämiselle (TS 6.3.).

Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Heininen (kok) arvioi, että laajennusosalle on luottamushenkilöiden tuki.

– Jos päätös tulee lautakunnan tai kunnanhallituksen käsittelyyn, uskon luvan laajennukselle muuttuvan suotuisaksi, Heininen kommentoi.