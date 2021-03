Turussa opiskelevien kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden keskuudessa on tähän mennessä todettu 71 koronatartuntaa. Altistuneita on satoja.

Turun kaupunki ja sairaanhoitopiiri pitävät tilannetta erittäin vakavana.

– Tämä on erittäin laaja ja oikeastaan vakavin tilanne, joka Turussa on ollut pandemian alusta alkaen. Tulee olemaan todella vaikeaa saada tilanne hallintaan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Hänen mukaansa kaupunki on tehnyt Ylioppilaskyläsäätiön, korkeakoulujen ja sairaanhoidon kanssa laajaa yhteistyötä tilanteen selvittämiseksi.

Arve on tänään pyytänyt ministeriöstä selvitystä toimivaltuuksista esim. liikkumisen rajoittamiseksi.

– Näitä alueita olisivat muun muassa Ylioppilaskylä ja Varissuo.

Lisäksi hän on pyytänyt poliisilta virka-apua karanteenien ja eristyksien noudattamisen valvomiseksi.

Turun tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan tilanteen vakavuus selvisi eilen keskiviikkona.

– Hankalinta on tällä hetkellä se, että nämä opiskelijat asuvat yhteismajoituksissa, joissa virus leviää helposti.

Koska opiskelijat eivät ole Suomen kansalaisia, on Peltoniemen mukaan ollut vaikeaa selvitää, kuka asuu missäkin.

– Tartuntamäärät nousevat vielä, hän ennustaa.

Ylioppilaskylässä on useita rappuja sekä itä- että länsipuolella, joiden asukkailla on runsaasti tartuntoja, sama tilanne on myös kaupungin omistamassa Retrodomissa Luolavuoressa sekä Ylioppilaskyläsäätiön asuntolassa Varissuolla Krööpilänkadulla.

Tartuntojen jäljittämisessä on saatu selville, että koronapositiiviset henkilöt ovat oleilleet Old Irish Barissa lauantaina 6. maaliskuuta, Espresso House Kultatalossa sunnuntaina 7. maaliskuuta, Educarium Campus Sport Gymissa torstaina 11. maaliskuuta, Ylioppilaskylän saunassa 11. maaliskuuuta sekä Turku International Schoolissa perjantaina 12. maaliskuuta.

Peltoniemen mukaan kaikki näissä tartuntaketjuissa altistuneet testataan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtava johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitää todennäköisenä, että kyseessä on suurelta osin koronaviruksen brittivariantti, sillä tauti on tarttunut erittäin herkästi.

– Leviämisen estämiseksi kaikilla turkulaisilla on nyt vastuu.

Pietilä korostaa, että nyt ei ole aika miettiä, voiko kuusi tai kymmenen ihmistä harrastaa jotain aktiviteettia, vaan on mietittävä onko kyseinen aktiviteetti välttämätön lainkaan.

– Tässä ei ole merkitystä, onko biletetty railakkaasti vai oltu hartaammin koolla. Mikä tahansa syy, joka saattaa ihmisiä yhteen, kasvattaa tartunnan mahdollisuutta.

Myös Peltoniemi korostaa, että kaikkien aikuisten on vähennettävä kontaktit minimiin.

Jos epäilee altistuneensa virukselle korkeakouluopiskelijoiden epidemiaryppäässä, on jäätävä omaehtoiseen karanteeniin ja hakeuduttava koronatestiin. Sama pätee tilanteisiin, joissa yhteisasumisessa jollakulla todetaan koronavirus.

Korkeakoulut ja Turku miettivät nyt, miten tukea eristyksessä ja karanteenissa olevia opiskelijoita muun muassa ruokahuollon suhteen.

Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn kertoo, että kun vaihto-opiskelijat saapuivat, heille annettiin perusteellinen perehdytys Suomen koronatilanteeseen sekä käyttäytymis- ja turvatoimiohjeet.

– Itse kampuksella tilanne on ollut rauhallinen.

Myös Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila vakuuttaa, että kampuksella tilanne on ollut hallinnassa, sillä vain välttämätöntä lähiopetusta on annettu. Ammattikorkeakoulun 112 vaihto-opiskelijasta valtaosa on tullut Erasmus-ohjelman kautta ja ovat eurooppalaisia opiskelijoita.

– Kun he saapuivat, he olivat kahden viikon karanteenissa, etteivät toisi virusta mukanaan. Suomen sisäiset tartunnat ovat nyt päässeet leviämään. Kaikille on nyt lähetetty ohjeet.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos kertoo, että yhteiskeittiöllisten asuntojen keittiöihin ja käytäville on laitettu monikielisiä lappuja kertomaan tilanteesta. Lisäksi on tehostettu ja lisätty siivoamista. Opiskelija-asunnoissa järjestettävien juhlien varalta on lisätty vartiointia ilta- ja yöaikaan. Lisäksi näiden asuntoloiden saunat ja kerhotilat on suljettu.

Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Stephan Sundqvist kertoo, että vaikka poliisi on saanut suoran toimivallan puuttua tiettyihin tilaisuuksiin ja kokoontumisiin, jos niissä rikotaan henkilömäärien maksimilukua tai muuten rikotaan terveysturvallisuutta, ei tällaisia tilanteita ole ollut paljon.

– Sen sijaan suuria kotibileitä on ollut jonkin verran. Jos tahallaan rikkoo karanteenia tai eristystä, siitä voi saada sakot. Muutamia tällaisia sakkoja on kirjoitettu.

Koronantorjuntabussi tekee koronatestejä Ylioppilaskylässä la–su 20.–21.3. klo 11–14 osoitteessa Inspehtoorinkatu 3 C. Bussissa pääsee maksuttomaan koronavirustestiin ilman erillistä lähetettä. SPR on mukana tukemassa toimintaa.

Kaikki Turun korkeakoulut ovat tiedottaneet koronasta ja koronaohjeista vaihto-opiskelijoille omissa kanavissaan pandemian alusta lähtien. Nyt kansainvälisille opiskelijoille suunnataan tehostettua koronaviestintää sekä koulukohtaisesti että yhteisesti Opiskelijakaupunki Turku -verkoston kanavissa. Kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin myös etäinfotilaisuus tänään torstaina.

Lisäksi Ylioppilaskylän talojen ilmoitustauluille ja yleisiin tiloihin on lisätty monikielistä viestintää ja varoituksia.

