Vast: kuljetusala ja yrittäjät vastustavat

Miksi pitää toimivaa systeemiä muuttaa? Toiminta kilpailutetaan muutamaksi vuodeksi kerrallaan jolloin penempien yritysten riskit kasvavat liiaan suuriksi. Kuka sijoittaa satoja tuhansia muutamaa vuotta varten, kun riski on että ensimmäisen kilpailutuksen jälkeen tulee joku iso (ulkomainen) yritys joka vie kilpailun polkuhinnoittelulla. Siinä on sitten pienellä yrityksellä kalustoa, jota tuskin voi muuhun käyttää ja ostajapiirikin on käytännössä olematon