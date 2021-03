Löysitkö tänään matkasi varrelta kukkayllätyksen? Yksinäiset narsissit etsivät koteja

Tänään torstaina kannattaa olla tarkkana ulkona liikkuessaan, sillä matkan varrelle voi osua iloinen yllätys. Moni ulkoilija ja työmatkalainen onkin jo tänään saanut piristystä päiväänsä löydettyään kotiin vietäväksi tarkoitetutun kukkayllätyksen.

Kauppapuutarhaliiton Yksinäinen narsissi -tempauksessa on jaettu kotimaisia tetenarsissipaketteja vilkkaisiin paikkoihin ihmisten löydettäväksi ja iloksi ympäri Suomen. Yksinäisiä narsisseja on jakamassa 72 eri toimijaa yli 50 eri paikkakunnalla. Mukana on viljelijöitä, puutarhoja sekä kukkakauppoja.

Turkulainen Anni Varjus pelasti narsissin Turun hautausmaan bussipysäkiltä työmatkallaan. Nyt kukka koristaa työhuonetta.

– Narsissi-kampanja oli itselleni uusi juttu ja kasvin löytäminen bussipysäkiltä yllätti. Kukka ilostutti myös muutamaa työtoveria, jotka tulivat työpaikalla vastaan. Positiivisinta yllätyksessä oli hymy, jonka kukka sai meissä kaikissa aikaan, tavallisena torstai aamuna, Varjus sanoo.

Kaarinalainen Katri Gauffin bongasi kukkayllätyksen aamulla Littoisista Kaarinantien varrella olevalta kävelytieltä.

– Huomasin sen poikani kanssa autosta, kun vein häntä eskariin. Mies kävi koiralenkillä poimimassa kukan talteen.

Gauffin kertoo kuulleensa kampanjasta jo aiemmin ja ajatelleensa, miten ihana ajatus siinä on, erityisesti tänä kummallisena korona-aikana.

– Olinkin tosi ilahtunut, kun "omilta nurkilta" kukka yllättäen löytyi.

Lukijan kuva Katri Gauffinin löytämä narsissi ilahduttaa nyt kotona.

Jokaisessa narsissipaketissa on mukana lappu, jossa lukee: Hei, olen yksinäinen narsissi. Viethän minut kotiin. Kuvaa minut someen ja merkitse #yksinäinennarsissi. Lisäksi kerro, mistä pelastit minut. Löydettyjä narsisseja voi näin seurata sosiaalisesta mediasta tunnisteella #yksinäinennarsissi sekä myös Kauniisti kotimaisen kanavilla Instagramissa ja Facebookissa.