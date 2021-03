Valkeavuoren koulussa Kaarinassa koronatartunta

Valkeavuoren koulun oppilaalla on varmistettu Kaarinassa koronatartunta. Tartunnan saanut on tartuntatautilain mukaisesti määrätty eristykseen, ja mahdollisesti altistuneiden oppilaiden huoltajille on lähetetty myöhään keskiviikkona asiasta Wilma-viesti. Lisäksi tartuntatautiviranomaiset soittavat torstain tai perjantain aikana kyseisten lasten huoltajille.

Muiden osalta koulu jatkuu normaalisti koronaohjeistuksia noudattaen. Sekä henkilökuntaa että perusopetuksen 4.–9. vuosiluokkia koskeva maskisuositus on voimassa toistaiseksi.

Valkeavuoren koulu koostuu sekä ylä- että alakoulusta. Yhteensä koulussa on noin 770 oppilasta. Tartunta on alakoulun puolella. Aiemmin tänä keväänä koulussa on todettu neljä koronatartuntaa.

Lue myös:

Valkeavuoren koulussa Kaarinassa lisää koronatartuntoja

Kaarinassa Valkeavuoren koulussa koronatartunta