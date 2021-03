Turussa järjestettiin pari viikkoa sitten opiskelijajuhlat, joissa tapahtui runsaasti koronavirustartuntoja. Turun Sanomien tietojen mukaan suuri osa osallistujista oli vaihto-opiskelijoita.

Turun Sanomien tietojen mukaan koronavirustartuntoja olisi ollut kymmeniä ja altistuneita satoja.

Turun yliopiston tiedotteen mukaan korkeakoulujen vaihto-opiskelijoilla on havaittu runsaasti koronavirustartuntoja. Altistumisia sekä tartuntoja on tapahtunut laajasti esimerkiksi yhteisasumisessa.

Tartunnat ovat tulleet korkeakoulujen tietoon viime päivinä. Tartuntatautiviranomaiset selvittävät tartuntaketjuja.

– Koronatestiin on hakeuduttava viipymättä, jos on oireita tai pienikin epäilys mahdollisesta tartunnasta. Jos epäilet olevasi altistunut tässä epidemiaryppäässä, suosittelemme heti jäämään omaehtoisen karanteeniin sekä hakeutumaan koronatestiin. Tämä on erittäin tärkeää, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi painottaa.

Kansainvälisille opiskelijoille suunnataan nyt tehostettua koronaviestintää. Heille järjestetään muun muassa etäinfotilaisuus torstaina 18. maaliskuuta.

Juttu päivittyy.