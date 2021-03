Salolaisessa hoivakodissa koronatartunta

Salossa sijaitsevassa Kukonkallion hoivakodissa on varmistettu koronatartunta. Tartunta on todettu hoivakodin yhdellä osastolla. Tällä hetkellä osastolla on vierailukielto, kunnes testien tulokset ovat selvillä. Omaisille on tiedotettu tilanteesta tiistai-illan aikana.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempia tietoja. Kukonkallion hoivakodin tilannetta seurataan tiiviisti, ja kaupunki tiedottaa lisää, jos tilanteeseen tulee muutoksia.