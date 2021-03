Turun Artukaisissa toimivassa Ykköskodissa koronavirustartuntoja

Turussa sijaitsevass Ykköskorti Artukaisissa on todettu neljä koronavirustartuntaa.

Tartunnat on kaupungin tiedotteen mukaan todettu 1. ja 4. kerroksen asiakkailla. Kaikki koronavirukselle altistuneet on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin. 2. ja 3. kerroksessa asuvilla ei ole todettu tartuntoja tai altistumisia, mutta Turun kaupungin tartuntatautien valvonta on suositellut heille tarkkaa oireiden seurantaa. Kaikkien Ykköskodin asiakkaiden kanssa on käyty keskustelut tartuntoihin liittyen.

Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista ja määräaikaista asumispalvelua mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille.

Yksikössä seurataan tiiviisti tartuntatilannetta ja tarvittavat varotoimenpiteet on aloitettu tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Ykköskoti Artukainen on Mehiläisen omistama yksikkö, jonka kanssa Turun kaupungilla on ostopalvelusopimus.