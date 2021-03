Åbo Akademi suunnittelee käynnistävänsä luokanopettajakoulutuksen Ruotsissa

Åbo Akademi aikoo lisätä näkyvyyttään Pohjoismaissa ja yksi tapa on käynnistää luokanopettajakoulutus Ruotsissa syksyllä 2022.

Åbo Akademin tiedotteen mukaan muissa Pohjoismaissa vallitsee opettajapula, eikä Ruotsin pulaa pystytä ratkaisemaan maan omalla opettajakoulutuksella. Suomalaista, akateemisesti korkealaatuiseksi mainittua koulutusta suunnitellaan nyt vietäväksi Ruotsiin.

– Suunnitelmana on käynnistää Ruotsissa uusi, korkealaatuinen luokanopettajakoulutus yhteistyössä ruotsalaisten yliopistojen kanssa. Tämä on osa strategiaamme jossa pyrkimyksenämme on kehittyä aidosti pohjoismaiseksi yliopistoksi, sanoo Åbo Akademin rehtori Moira von Wright tiedotteessa.

Suunnitelmana on, että opiskelijat hakevat Åbo Akademiin, jossa he suorittavat tutkintonsa. Opinnot suoritetaan sekä hybridiopintoina että lähiopintoina Ruotsissa. Åbo Akademin tutkijat ja opettajat suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksen yhdessä uusien kollegoiden kanssa.

– Tämän hankkeen toteutuksella varmistamme sen, että Åbo Akademi vaikuttaa osaltaan ruotsin kielen vakaaseen asemaan ja kehitykseen Suomessa. Tulevaisuuden yliopistot ovat paikkariippumattomia ja digitaalisesti toimivia. Samalla niiden kampukset ovat vahvoja ja innostavia ympäristöjä. Uudessa koulutuksessa yhdistyvät nämä molemmat ulottuvuudet, ja käymme parhaillaan keskusteluja hankkeesta kiinnostuneiden tahojen kanssa Ruotsissa, kertoo dekaani Fritjof Sahlström.

Åbo Akademin strategia noudattelee Pohjoismaisten pääministereiden visiota siitä, että vuoteen 2030 mennessä Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja yhtenäisin alue. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajamaana, ja yhtenä painopisteenä on liikkuvuuden ja rajat ylittävän yhteistoiminnan vahvistaminen sekä Pohjoismaisen yhteistyön lujittaminen entisestään.

– Tämä hanke on konkreettinen esimerkki siitä, miten sekä ruotsalainen että suomalainen opettajakoulutus hyötyvät saumattomasta yhteistyöstä naapurimaiden kanssa, Sahlström sanoo.