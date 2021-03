Viiden ravintolan annoksia samasta paikasta

Aurakadulla sijaitsevassa Cafe Fontanassa käy lounasaikaan kuhina, kun nimettyjä paperikasseja haetaan tiskiltä tiuhaan tahtiin. Paperikasseihin on pakattu take away -annoksia ja niitä lähtee asiakkaiden ja wolt-kuskien matkaan.

– Kiirettä pitää, toteaa annoksia pakkaava keittiömestari, yrittäjä Simo Hallikainen.

Viisi ravintolaa -pop up yhdistää Nooan, Tårgetin, Hüggen, Fontanan ja di Trevin Fontanan tiloihin. Muut ravintolat ovat sulun ajan kiinni.

– Viime keväänä ravintolasulun aikaan myimme vain Fontanassa take away -lounasta ja nyt halusimme tehdä asiat isommin. Nyt tilattavana on viiden ravintolan lounasannoksia ja ala carte -annoksia. Halusimme tehdä tämän asiakkaille mahdollisimman helpoksi, Hallikainen kertoo.

Tällä hetkellä Fontanan keittiössä työskentelee viisi keittiömestaria ja salin puolella kolme henkilöä.

– Päätimme heti, ettemme halua jäädä tuleen makaamaan. Take away -annokset eivät korvaa ravintolan normaalia myyntiä, mutta saamme kuluja katettua ja työllistettyä muutamia ihmisiä. Valitettavasti osa henkilökunnasta on lomautettuna, mutta mitä paremmin annoksia menee, sitä enemmän voimme ottaa porukkaa takaisin töihin, Hallikainen toteaa.

Viisi ravintolaa -pop up lähti liikkeelle vauhdikkaasti. Simo Hallikainen kertoo, että heti ensimmäisenä aukiolopäivänä lounasannoksia myytiin noin 140 ja tahti on päivä päivältä kiihtynyt.

– Olemme tyytyväisiä. Ihmiset tilaavat mielellään noutoruokaa ja me voimme tarjota samasta paikasta monta eri vaihtoehtoa ja muuta kuin pikaruokaa. Lounasaikaan tilaukset painottuvat selkeästi lounasannoksiin ja illalla menee ala carte -annoksia.

Ala carte -listalta löytyy annoksia kaikista viidestä ravintolasta. Listalla on muun muassa Nooan kalapuikot, Hüggen green curry, di Trevin burgeri ja Fontanan Toast Skagen.

– Ravintoloissa on niin monia hyviä annoksia, että olisimme voineet valita listalle paljon enemmänkin. Valitsimme listalle asiakkaiden suosikkeja ja sellaisia annoksia, jotka kestävät kuljetusta ja uudelleen lämmitystä. Esimerkiksi pihvejä emme listalle laittaneet, Hallikainen sanoo.

"Lounaalle valitsemme ravintoloiden suosikkilounaita."

Arkipäivisin lounasvaihtoehtoja on kolme. Hüggen kasvisannos pysyy viikon verran samana ja sen lisäksi päivittäin on kaksi vaihtuvaa annosta. Lounaslistaa keittiöpäälliköt koostavat yhdessä.

– Lounaalle valitsemme ravintoloiden suosikkilounaita ja niitä annoksia, joita itsekin mielellämme syömme. Esimerkiksi lihapullat ovat suosittuja, kuten myös Nooan kalapuikot ja Wallenbergin pihvit. Suomalaiset tykkäävät kalasta ja sitä menee aina paljon, Hallikainen kertoo.

Vierailupäivänä annosvaihtoehtoina oli sitruuna curry, paahdettua lohta ja pastacarbonara.

Pastacarbonara kesti mainiosti kuljetuksen kotiin ja maistui herkulliselta. Täyteläisessä annoksessa oli lisäksi rucolaa, paahdettua kirsikkatomaattia ja parmesanjuustoa.

Annoksia voi tilata ennakkoon netistä tai soittamalla ja noutaa annokset itse paikan päältä. Toinen vaihtoehto on tilata ruuankuljetuspalvelu Woltin kautta.

– Toki paikalle voi tulla suoraankin tilaamaan ja hetken aikaa odotella annoksia, Hallikainen sanoo.

Viisi ravintolaa -pop up on auki niin kauan kuin ravintolasulku kestää.

– Toivotaan, että tämä sulkuaika auttaa ja päästään pian normaalimpaan arkeen. Olemme auki sulun ajan ja jatkamme, jos sulku pitenee. Ajat ovat haastavat, mutta turkulaiset hakevat ilahduttavasti ruokaa paikallisista ravintoloista. Toivottavasti jo kesällä kaikki ravintolat voivat olla normaalisti auki, sillä esimerkiksi toukokuu on ravintoloille todella tärkeää aikaa, Simo Hallikainen toteaa.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.