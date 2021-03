Vaatteet vaihtuivat turkulaisella Emmi Pärnillä vihanneksiin ja hedelmiin

Korona-aika on saanut ihmiset innostumaan ruuanlaitosta sekä terveellisistä ja laadukkaista raaka-aineista. Se näkyy myös Vihannespörssin Turun toimipisteessä.

Viime keväänä koronan sulkiessa ravintoloiden ovet, Vihannespörssi kehitti kuluttajille vihannes- ja hedelmäboxit, joiden suosio yllätti täysin. Nyt tarjolla on neljä erilaista boxia, joiden sisällöt rakentuvat vihanneksista ja hedelmistä.

– Olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Asiakkaiden mielestä on kivaa, että boxeissa on usein jotain, mitä ei ehkä itse tulisi valinneeksi kaupasta. Moni kertoo myös syöneensä enemmän vihanneksia ja innostuneensa kokkaamaan. Tämä on lisäksi turvallinen tapa ostaa tuotteita, jotka saa halutessaan autoon kannettuna tai kotiin kuljetettuna, sanoo Emmi Pärni Vihannespörssin Turun toimipisteestä.

Emmi Pärnin mielestä parasta omassa työssä ovat mukavat ja osaavat työkaverit Markus Aho (edessä oik.), Ville Leminen ja Janne Järvenkallas.

Vuoden alussa kuluttajille avautuneessa verkkokaupassa on myynnissä perusraaka-aineiden lisäksi myös erikoisempia tuotteita, kuten tuoretta kurkumaa ja finger limeä.

– Valmiit boxit eivät palvele kaikkia, joten haluamme tarjota kuluttaja-asiakkaille mahdollisuuden ostaa myös yksittäisiä tuotteita oman tarpeensa mukaan. Toivomme, että pystymme tuomaan kuluttajille saman palvelun, mitä olemme tarjonneet ravintoloille ja yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Suurin osa Vihannespörssin tuotteista menee ravintoloiden käyttöön. Korona on tuonut haasteita ravintola-alalle, mutta sen myötä on syntynyt myös uusia tapoja tuottaa ja myydä ruokaa.

– Ihailen, miten nopeasti ravintolat ovat pystyneet rakentamaan uusia tapoja myydä ruokaa ja viemään take away -kulttuuria eteenpäin. Samalla tuntuu epäreilulta, miten ahtaalle vallitseva tilanne on laittanut alan. Nyt todella tarvitaan supervoimia.

"Olen työssäni oppinut paljon raaka-aineista ja tuottajista."

Emmi Pärni päätyi ruoan raaka-aineiden pariin muutamia vuosia sitten, kun hän vaihtoi vaatteet porkkanoihin. Hän siirtyi kansainväliseltä vaatebrändiltä Vihannespörssin Turun myyntipisteeseen, jossa hän tekee muun muassa myyntiä ja markkinointia.

– Tykkään tehdä ruoan parissa töitä, sillä ravitseva ruoka on tosi tärkeää myös itselleni. Olen työssäni oppinut paljon raaka-aineista ja tuottajista. Arvostan laadukkaita ruokatuotteita vielä aiempaa enemmän. Ammattikokeilla on taito jalostaa niitä eteenpäin, ja olen saanut itsekin paljon ideoita omaan ruuanlaittoon.

Pärni innostui ruuanlaitosta jo nuorena, ja nykyään hän valmistaa perheelleen itse paljon ruokaa.

Hän arvostaa laadukkaita raaka-aineita ja haluaa panostaa ruuanlaittoon. Kahden pienen lapsen kanssa siihen ei ole aina aikaa, mutta hän kokee tärkeäksi, että perhe syö monipuolista ja ravitsevaa ruokaa.

– Onneksi on myös ravintoloiden take away -annokset, jotka ovat välillä kiireisen perhearjen pelastus. Niistä saa myös inspiraatiota ja ideoita omaan ruuanlaittoon.

Pärniä kiehtoo erityisesti aasialainen makumaailma, sillä hän on viettänyt miehensä kanssa aikaa Balilla ja saanut sieltä myös ideoita ruuanlaittoon.

– Odotan, että korona-aika väistyy ja saamme taas kutsua ystäviä ja sukulaisia kotiin syömään, Emmi Pärni sanoo.