Turun Katariinanseurakunnan sometoiminta sai Arkkihiippakunnan tunnustuspalkinnon

Piispa Mari Leppänen luovuttaa Arkkipookin Turun Katariinanseurakunnan sometyölle. Arkkipookin saajan päättää hiippakuntavaltuusto ja se jaetaan tämä vuonna kymmenennen kerran, kerrotaan tiedotteessa. Palkinto jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, arkkihiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi

Turun Katariinanseurakunta käynnisti koronapandemian alettua ripeästi monipuolista toimintaa sosiaalisessa mediassa. Merkittäväksi osoittautui säännöllinen sometoiminta, kuten maaliskuusta 2020 alkaen lähetetyt iltavirsilähetykset ja päiväkahvit. Iltavirsiä on laulettu somessa joka ilta kello yhdeksän maaliskuusta alkaen ja ne jatkuvat edelleen.

Hiippakuntavaltuuston tiedotteen mukaan Turun Katariinanseurakunnan sometoiminnasta on välittynyt kotoinen ja rohkaiseva vire. Seuraajia on osallistettu mukaan toimintaan ja seuraajien välille on syntynyt kanssakäymistä ja yhteyden tuntua etäisyyksistä huolimatta. Toiminta on arkkihiippakunnan mukaan saavuttanut ihmisiä laajasti myös oman alueen ulkopuolella.

Palkinto luovutetaan maanantaina 15.maaliskuuta kello 18 Turun Katariinanseurakunnan Facebook-kanavalla.