Teknologiateollisuus ry lahjoittaa Turun yliopistolle ja Åbo Akademille 100 000 euroa

Teknologiateollisuus ry osallistuu yliopistojen varainhankintakampanjaan lahjoittamalle kymmenelle yliopistolle yhteensä miljoona euroa. Kukin yliopisto saa lahjoituksena 100 000 euroa.

Lahjoituksen saavat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto UEF.

– Haluamme lahjoituksella kannustaa yliopistoja strategiseen yhteistyöhön ja vahvistamaan kumppanuuksia yritysten kanssa. Kestävä kasvu syntyy osaamisesta ja uuden luomisesta, ja tämän mahdollistamisessa yliopistot ja yritykset ovat avaintekijöitä. Nyt on se hetki, jolloin tarvitaan rohkeutta kasvuun ja uudistumiseen, sanoo Teknologiateollisuuden yrittäjyyden ja osaamisen johtaja Laura Juvonen tiedotteessa.

Yhdistys korostaa, että korkeakoulutus on ratkaisevan tärkeää teknologiateollisuudelle ja koko Suomelle. Työelämässä tarvitaan paljon aiempaa enemmän korkeakoulutukseen perustuvaa osaamista. Teknologia-alan yrityksiin rekrytoitavista jo 60 prosenttia on korkeakoulutettuja, ja osuus on ollut pitkään kasvussa. On perusteltua, että Suomessa lisätään korkeakoulutuksen määrää korkeakoulutuksen vision 2030 mukaisesti.

– Opiskelijamäärien merkittävän kasvun tulee ilman muuta näkyä lisäyksinä valtiontalouden kehyksissä. Raha ei kuitenkaan ratkaise kaikkea, vaan tarvitsemme korkeakoulutuksessa myös tulevaisuuteen katsovia muutoksia. Koulutuksen tuottamiseen tarvitaan yhteistyöllä saavutettavaa tehokkuutta, ja korkeakoulujen tarjonta täytyy saada vahvasti mukaan myös jatkuvan oppimisen kaupallisille markkinoille, Juvonen toteaa.

Teknologiateollisuuden lahjoituksen taustalla on Sitran päätös osoittaa 100 miljoonan euronkertaluonteinen panostus yliopistojen pääomittamiseen. Valtio kohdentaa sijoitukset kahdessa osassa vuosina 2020 ja 2022 eri yliopistojen kesken niiden keräämän yksityisen pääoman perusteella. Yliopistot ovat käynnistäneet vastinrahoitukseen liittyvän varainhankintakampanjan.

Teknologiateollisuus ry, sen jäsenyritykset ja 100-vuotissäätiö ovat lahjoittaneet korkeakoulutukseen viime vuosina yhteensä yli 150 miljoonaa euroa.