Yhteensä 20 varusmiestä on sairastunut koronaan Merivoimien Upinniemen varuskunnassa. Sairastuneista 19 on tällä hetkellä eristettyinä varuskunnan terveysasemalla. Yksi sairastunut on lomilla.

Tartunnat ovat peräisin kahdesta eri tartuntaketjusta. Merivoimat ei ole kertonut, kuinka moni on altistunut, milloin tartunnat on todettu tai miten pahoja oireita sairastuneilla on.

Myös Porin prikaatissa Säkylässä on löytynyt koronavirustartuntoja. Porin prikaatin mukaan yhdeksällä varusmiehellä todettiin koronavirustartunta lauantaina. Tartunnat liittyvät Säkylässä kuluvan viikon torstaina varmistuneeseen tartuntaan.

Positiivinen testituloksen antoivat varusmiehet, jotka ovat olleet karanteenissa tiedossa olleen altistumisen vuoksi.

Sunnuntaina prikaatissa ei ole todettu uusia tartuntoja.