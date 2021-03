Salolaisessa ravintolassa mahdollisesti korona-altistuksia

Salossa sijaitsevassa ravintola KhaoSukissa on ollut 4. maaliskuuta asiakas, jolla on varmistettu myöhemmin koronatartunta. Asiakas on ollut kyseisenä päivänä ravintolassa kello 10.30 ja 11.00 välisenä aikana.

Koronaan sairastuneen asiakkaan kanssa samaan aikaan ravintolan tiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Salon kaupunki korostaa samalla, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia.