Naantalissa Kuparivuoren esiopetuksessa koronatartuntoja

Kuparivuoren esiopetuksessa on todettu kaksi koronatartuntaa. Tartunnat on varmistettu 6.–9. maaliskuuta. Esiopetus sijaitsee Kuparivuoren koululla.

Jo aiemmin on kerrottu, että myös Maijamäen yläkoulussa on sattunut korona-altistuksia. Yhteensä tartuntoja on samana aikana todettu myös yläkoulussa kaksi.

Esiopetuksessa ja yläkoulussa on altistuksien takia noin 90 henkilöä karanteenissa. Terveydenhuollosta on oltu yhteydessä jokaiseen altistuneeseen tai tämän huoltajaan.

Varsinais-Suomen koronatartunnat ovat lisääntyneet viime viikkoina voimakkaasti. Naantali ei ole luvuissa poikkeus.

– Koronatilanne on Naantalissakin edennyt jälleen valitettavasti heikompaan suuntaan, altistuneita on meillä nyt todella paljon, sanoo tiedotteessa Naantalin kaupungin ylilääkäri Kristian Kallio.

Naantalissa uusien todettujen koronatartuntojen määrä on tuplaantunut. Viimeisen kahden viikon aikana Naantalissa on todettu 15 koronatartuntaa, kun edellisen 14 vuorokauden aikana kaupungissa todettiin kahdeksan koronatartuntaa. Luvut ovat torstailta.

– Koronavirustartunnan voi saada itselleen täysin oireettomalta koronaviruksen kantajalta, eli oikeastaan ihan keneltä tahansa. Tärkeintä on nyt välttää kaikkia ylimääräisiä tapaamisia. Ihminen vaatii runsaasti sosiaalisia kontakteja, mutta nämä on nyt hoidettava pääsääntöisesti esimerkiksi puhelimen välityksellä, muistuttaa Kallio.

Naantalin terveydenhuollosta kehotetaan hakeutumaan koronatestiin mahdollisimman nopeasti ensimmäisten oireiden ilmaannuttua.

Omaolo.fi-verkkopalvelun kautta voi arvioida omaa hoidon ja testauksen tarvetta. Yli 16-vuotiaat voivat kirjautua palveluun omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja lähettää oirearvion suoraan terveyskeskukseen, josta ollaan asiakkaaseen suoraan yhteydessä.

Lisäksi Naantalin terveyskeskukseen voi olla yhteydessä myös puhelimitse hoidon tarpeen arvioimiseksi arkisin kello 8–20 ja lauantaisin kello 9–14, puh. 02 4362 760. Muina aikoina palvelee Tyks-Akuutin päivystys, puh. 02 3138 800.

