Poliisit kaikkialla Suomessa saavat haalareihinsa kamerat tänä keväänä

Suomen poliisi ottaa haalarikamerat käyttöön koko maassa kevään aikana.

Toimintaa on pilotoitu Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilla hyvällä menestyksellä, joten nyt toimintaa tallentavat kamerat laajenevat kaikkien poliisilaitosten alueille.

Poliisihallituksen mukaan kamerat täydentävät poliisin nykyistä keinovalikoimaa. Niillä voidaan kuvata ja hankkia tietoja poliisitehtävillä.

Poliisihallitus on julkaissut ohjeen laitteiston käytöstä sekä käyttöperiaatteista poliisitehtävien kuvaamisesta.

Lisäksi ohje koskee poliisin operatiivisessa toiminnassa tehtävää tiedonhankintaa, joka tehdään haalarikameralla tai muulla teknisellä laitteella yleisvalvontana.

Poliisin mukaan haalarikameratoiminnassa lähdetään ennen kaikkea toiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Laitteita käytetään näkyvästi ja kuvaamisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kuvattavalle.

– Laitteiden käytön kannalta on keskeistä myös se, että niitä voidaan käyttää kaikenlaisilla poliisitehtävillä, joissa kuvaaminen on tarpeellista. Laitteiden käytöllä on tarkoitus hankkia samoja tietoja, joita poliisi hankkii omin aistihavainnoin, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo toteaa Poliisihallituksen tiedotteessa.

Ainoastaan poliisitehtävien kannalta asianmukaiset ja tarpeelliset tiedot tallennetaan poliisin henkilörekistereihin.

– Haalarikameroiden käytöllä parannetaan päivittäisen poliisitoiminnan tiedonhankintaa. Haalarikameroilla hankittua tietoa voidaan käyttää esimerkiksi rikosasioiden tai liikenneasioiden näyttönä ja todisteina. Haalarikameroiden käyttöönotolla parannetaan myös sekä poliisin että poliisin kohdehenkilön oikeusturvaa, Heikinheimo sanoo.

Poliisijohtajan mukaan on mahdollista, että uudet toimintatavat nostavat esille myös lainsäädännön kehittämistarpeita.

– Poliisitoiminnan kuvaaminen teknisellä laitteella ja hankitun tiedon laajamittainen hyödyntäminen ovat tärkeitä kysymyksiä tietosuojan kannalta. Esimerkiksi kasvojentunnistusteknologian käytön mahdollisuudet olisi hyvä selvittää, kun tekniset havaintojenkeruumahdollisuudet yleistyvät poliisitoiminnassa.