Kansainvälinen tutkimusryhmä haluaa vähentää rokote-epäröintiä – Turun yliopisto ja Åbo Akademi mukana hankkeessa

Maailman terveysjärjestö WHO listasi 2019 rokote-epäröinnin yhdeksi maailman kymmenestä suurimmasta terveysuhasta. Keskeisimpänä syynä rokote-epäröintiin pidetään netissä leviävää väärää tietoa. Kansainvälinen tutkimusryhmä alkaa nyt EU-rahoituksen turvin auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia korjaamaan rokotteisiin liittyviä väärinkäsityksiä, vahvistamaan ihmisten luottamusta rokotteisiin ja kannustamaan ihmisiä ottamaan rokote.

EU on myöntänyt rokote-epäröintiä vastaan kamppailevalle kansainväliselle tutkimusryhmälle yhteensä 3,1 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelmastaan. Suomen ja Turun yliopiston osuus rahoituksesta on noin 358 000 euroa. University of Bristol -yliopiston johtamassa tutkimusprojektissa on mukana tutkijoita Iso-Britannian ja Suomen lisäksi Kanadasta, Saksasta, Ranskasta ja Portugalista. Suomesta tutkimukseen osallistuu myös Åbo Akademi.

Tutkimusprojektin aikana tutkitaan systemaattisesti terveydenhuollon ammattilaisten rokoteasenteita tutkimuksessa mukana olevissa maissa. Tavoitteena on analysoida rokotevastaisia väitteitä ja kehittää sekä työkaluja että tekniikoita, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat kumota virheellistä tietoa rokotteista ja korjata väärinkäsityksiä.

– Aiempi tutkimus osoittaa, että vaikka suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista Suomessa ottaa rokotukset itselleen ja lapsilleen, myös heillä esiintyy rokote-epäröintiä. Lisäksi, ne terveydenhuollon ammattilaiset, joiden luottamus rokotteisiin on heikompaa, eivät yhtä todennäköisesti suosittele rokotteita potilaille. Koska terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa vaikuttamassa ihmisten rokotuspäätöksiin, on tärkeää, että heillä on riittävästi tietoa rokotteista ja että he kannustavat ihmisiä ottamaan rokotteita, toteaa tiedotteessa Turun yliopiston dosentti Anna Soveri. Soveri johtaa projektin suomalaista tutkimusryhmää.