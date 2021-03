Puolueet siirtävät ja lisäävät mainontaansa – kuntavaalisiirto on silti vielä vahvistamatta eduskunnassa

Pisteet TSlle tarkasta uutisoinnista

Hyvä, että edes TS uutisoi niin kuin asiat ovat, toisin kuin YLE, HS ja muut valtamediat. Eli - "päätöstä vaalien siirtämisestä ei ole vielä tehty", niinkuin tässä artikkelissakin todetaan. Varsinkin nyt koronaviestinnässä on hyvä olla tarkkana ja välittää uutisia objektiivisesti, jotta lukijat ymmärtävät missä mennään. Edellisellä kerralla kun kuntavaaleja siirrettiin, niin yhtenä ydinkohtana oli, että kaikki puolueet ovat muutoksesta yksimielisiä ja toinen - syyt ovat erittäin kriittisiä. Valitettavasti nyt hosutaan ja tehdään vääriä johtopäätöksiä THLn "harjoituslaskelmien" perusteella ja näin todellisuus on päättäjiltä hämärtynyt. Se, että Rauman telakalla on yhtäkkiä 500 tartuntaa kun terveysturvallisuus on täysin laiminlyöty, ei pitäisi vaikuttaa siihen, että Paraisilla, Hangossa tai Pihtiputaalla laitetaan ravintolat kiinni.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.