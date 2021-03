Varsinais-Suomen alueella koronaviruksen ilmaantuvuusluku on nyt koko epidemian korkein, eli 189.

Nyt koronatartunnat lisääntyvät voimakkaasti alueella.

Edellisen kahden viikon seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 158. Positiivisten osuus testatuista on noussut nyt 5,2 prosenttiin.

– Olemme ylittäneet joulun tilanteen, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala. Samassa taloudessa asuvien tartuntamäärä on suorastaan räjähtänyt. Liki puolessa tapauksista ei tiedetä, mistä tartunta on tullut.

Tyksissä on tällä hetkellä sairaalahoidossa 15 potilasta.

– Määrä on kaksi- ja puolikertaistunut viime viikolta, sanoo Rintala.

Tällä hetkellä nuoret aikuiset ovat todetuissa tapauksissa enemmistössä.

– Koko epidemian kehittymiseen vaikuttaa nyt nuorten aikuisten käyttäytyminen. Jos noudatamme voimassa olevia rajoituksia, epidemia voi laantua kesäksi, sanoo Rintala.

Sairaanhoitopiiri tekee Traficomille ilmoituksen mahdollisesta matkustajamäärien rajoittamisesta joukkoliikenteessä.

– Joukkoliikenteeseen voi olla mahdollista tehdä rajoituksia, jotta tartuntamäärät saataisiin hallintaan. Nyt kaikki keinot tulisi ottaa käyttöön, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Varsinais-Suomessa on varmistettu 64 koronan muuntovirustapausta. Näistä suurin osa, 61 tapausta, on niin sanottua brittivarianttia ja kolme tapausta on Etelä-Afrikan varianttia. Virusmuunnosten todellinen määrä lienee kuitenkin moninkertainen, sairaanhoitopiirin koordinaatioryhmä arvioi.

Vuosi sitten (8.2.2020) todettiin maakunnassa ensimmäinen koronatartunta. Epidemian ensimmäisen vuoden aikana todettiin Varsinais-Suomessa yhteensä 6 111 tapausta.