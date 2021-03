Roots Kitchenin lounaassa makuja maailmalta

Kun Marjaana Pohjola perusti kuusi ja puoli vuotta sitten Turun kauppahalliin kasvisravintola Roots Kitchenin, kasvisruokaa oli ravintoloissa vielä vähän tarjolla. Nyt on toisin. Vuosien varrella kasvisruoan, ja etenkin vegaanisen ruoan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ja kasvisvaihtoehtoja saa jokaisesta ravintolasta.

– Ihmisten asenteet ovat muuttuneet. Ihmiset ovat huomanneet, että lihaa ei tarvitse syödä joka aterialla. Enää ei tarvitse olla kasvissyöjä, jos valitsee kasvisruoan. Ihmiset tulevat syömään ennen kaikkea hyvää ja maistuvaa ruokaa, eivät nimenomaan kasvisruokaa.

Pohjola on itse ollut kasvissyöjä 11-vuotiaasta saakka. Samoihin aikoihin hän innostui ruuanlaitosta. Omasta kasvisravintolasta hän alkoi haaveilla jo lukiossa. Hän opiskeli keittiömestariksi Helsingissä ja matkusti sen jälkeen Aasiassa ja Australiassa, jossa hän myös työskenteli.

Roots Kitchenin annoksissa näkyykin vaikutteita ympäri maailmaa.

– Kasvikset kaipaavat mausteita. Käytämme rohkeasti yrttejä ja erilaisia mausteita. Lisäksi maustamme erilaisilla öljyillä ja hapoilla, kuten sitruunalla tai limellä.

Pohjola etsi alun perin ravintolalle paikkaa Helsingistä, mutta päätyi kotikaupunkiinsa Turkuun. Kauppahalli on osoittautunut mainioksi paikaksi, jonka erilaiset ravintolat vetävät päivittäin salin täyteen lounasasiakkaita.

Pohjola pyörittää Turussa myös Kuori Food and Wine -ravintolaa Hämeenkadulla. Lisäksi hänellä oli parin vuoden ajan toinen Roots-ravintola Helsingissä Hakaniemen hallissa, mutta paikka sulki ovensa viime syksynä.

Marttiina Sairanen Perjantai on Roots Kitchenissä perinteinen burgeripäivä. Burgerien täytteet vaihtuvat viikoittain, ja lisukkeena on rapeita ranskalaisia ja majoneesia.

Rootsin lounastarjonta vaihtuu päivittäin. Tavallisesti tarjolla on salaatti, keitto ja lämminruoka, mikä on ylivoimaisesti suosituin. Perjantai on burgeripäivä ja lauantaina tarjolla on brunssi. Koronasulun aikana Roots Kitchen tarjoaa monen muun Kauppahallin ravintolan tavoin take away -annoksia.

– Asiakkaiden suosikkeja ovat muun muassa curryt, chili sin carne ja burgerit, jotka ovat kiva tapa aloittaa viikonloppu. Tein aluksi burgerisämpylätkin itse, mutta se ei ollut toimiva valinta. Nyt käytämme MBakerin briosseja.

Kaikki annokset tehdään tilauksesta, jotta ne ovat mahdollisimman tuoreita. Ruuissa näkyy luovuus ja ilottelu. Annoksissa näkyy Roots Kitchenin tavoittelema esteettisyys. Jokainen lounasannos asetellaan asiakkaalle myös silmänruuaksi.

Tietyt suosikkiraaka-aineet voivat toistua listalla, kuten munakoiso, tomaatit ja yrtit, mutta kiertävää menua ei ole. Ruokien raaka-aineina ravintolassa pyritään käyttämään kauden kasviksia ja aina kotimaisena, jos se vain on mahdollista. Pääruuissa on aina mukana proteiinilähde.

– Ruokamme on maukasta ja ravitsevaa, mutta ei liian terveellistä, ja siinä on aina jotain yllätyksellistä. Esimerkiksi keitto ei ole vain keitto vaan siinä on lisäksi vaikkapa paistettuja papuja, chiliöljyä ja friteerattu keksi tuomassa purutuntumaa.

Testipäivä osui perjantaihin eli burgeripäivään. Tarjolla oli burgeri, jonka täytteenä oli savupaprika-voipapupihvi, salaattia, chili-tomaattihilloa, vuohenjuustoa, paahdettua kesäkurpitsaa ja valkosipulimajoneesia. Lisukkeena oli ranskalaiset chilimajoneesilla.

Testasin, miten burgeriannos kestää kotiinkuljetuksen ja otin sen mukaan. Ruokailuhetkellä ranskalaiset olivat yhä lämpimiä ja rapeita ja burgeri oli säilyttänyt kauniin ulkonäkönsä. Briossi ja monipuoliset täytteet muodostivat todella maistuvan, täyteläisen ja täyttävän lounaan, jossa oli todellista makujen sinfoniaa.

