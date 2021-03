Mitä kevään merkkejä olet jo nähnyt?

Jaana Pakarinen

"Aurinko paistaa jo enemmän. Lintuja odotan vielä näkeväni ja erityisesti mustarastasta odotan pihalleni."

Mirjam Kotala,

Turku

"Aurinko on selkein. Ja nyt kun on vähän lunta ja aurinko paistaa, niin tuntuu oikeasti keväältä. Yleensä kun on ollut vain samaa harmaata, niin vuodenaikojen vaihteluita ei oikein ole edes huomannut."

Matti ja Lyydia Pelkonen,

Turku

"Lumikelloja on jo ollut tässä lähistöllä ja mustarastaita on tainnut olla koko talven. Sitten kun lokit tulevat ja meri alkaa tuoksua tuntuu eniten keväältä. Lokkejakin olen jo nähnyt."

Pirjo Kalske,

Turku

"Auringon paistetta. Lämmintä säätä odotan eniten, ja sitä jo välillä olikin, mutta nyt tuli taas kylmä."

Mait Luik,

Turku