Tyks nousi maailman parhaiden sairaaloiden listalle

Tyks on noussut maailman parhaiksi arvioitujen sairaaloiden listalle yhdysvaltalaisen aikakauslehti Newsweekin listauksessa. Sadan parhaimman sairaalan listalla Tyks on sijalla 54. Suomesta edellä on HUS, sijalla 21. Tays löytyy sijalta 66. Yhteensä listalta löytyy 15 suomalaissairaalaa.

Listan kärkikolmikon sairaalat sijaitsevat Yhdysvalloissa. Ensimmäiseksi on listattu Rochesterissa sijaitseva Mayo Clinic, toiselle sijalle nousi Cleveland Clinic ja kolmantena on Bostonin Massachusetts General Hospital.

Listaus toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Viime vuonna Tyks ei sijoittunut listalle. Sijoitukset perustuvat ammattilaisten ja potilaiden arvioihin sekä hoidon laatuun.

Koko listaus löytyy Newsweekin verkkosivuilta.