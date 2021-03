Fakta

Näin rajoitukset näkyvät Turussa

Ravintolat ja yleiset tilat

Ravintolat ovat suljettuina 28.3. saakka. Ruuan ulosmyynti sallitaan, sulku ei koske henkilöstöravintoloita.

Yksityiset ja julkiset toimijat velvoitetaan huolehtimaan lähikontaktien tosiasiallisesta välttämisestä sisä- ja oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa. Avin päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään yli 50 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen osallistumiseen.

Perusopetus

7.–9.-luokkalaiset turkulaiskoululaiset ovat etäopetuksessa 28. maaliskuusta saakka.

Etäopetus ei koske valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmiä, jotka jatkavat lähiopetuksessa.

Toisen asteen koulut

Ammatillinen koulutus ja lukiot ovat etäopetuksessa. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetusta ja muuta välttämätöntä opetusta sekä ammattiosaamisen näyttöjä voidaan järjestää myös oppilaitoksessa. Työelämässä tapahtuvaa oppimista jatketaan suunnitellusti.

Kirjastot

Kirjastot jatkavat rajattuja palveluita siten, että vain 10 asiakasta kerrallaan voi olla kirjastotilassa. Vain pikainen asiointi kirjastoissa on mahdollista. Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

Liikuntapaikat

Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta sekä ulkotiloissa tapahtuva ryhmäliikunta ovat keskeytettyinä. Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten turvavälejä noudattaen.

Vuonna 2008 syntyneillä ja nuoremmilla ryhmässä harrastaminen jatkuu, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta on keskeytetty, kuten myös alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta.

Nuorisotilat

Nuorisotilojen toimintaa pyritään järjestämään niissä tiloissa, missä se on koronaturvallisesti mahdollista. Toimintaa on supistetusti, eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa.

Turun filharmoninen orkesteri

Turun filharmonisen orkesterin konsertit lähetetään suorina verkkolähetyksinä 28.3. asti ilman yleisöä. Verkkokonserttien seuraaminen on maksutonta.

Museokeskuksen museot

Turun museokeskuksen museoista Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Turun linna, WAM sekä Brinkkalan galleria ovat avoinna yleisölle rajoitetuin kävijämäärin. Museoihin ja galleriaan otetaan enintään kymmenen vierailijaa kerrallaan.

Hyvinvointitoimiala

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä läheistä on oikeus tavata. Hygieniaohjeita, maskin käyttöä ja turvavälejä tulee kuitenkin noudattaa huolellisesti henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti. Suositus on, että asukasta kohden on kerrallaan enintään kaksi vierailijaa ja vierailuista tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.

Turun kaupunginsairaalan osastoilla on edelleen voimassa vierailukielto. Saattohoidossa olevien potilaiden kohdalla vierailut ovat mahdollisia.