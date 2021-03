Freesi-yhtyeen musiikissa haaveillaan vanhan ajan rakkaudesta – ilman tindermäisyyttä

Freesi-yhtyeen nelikymppiset jäsenet tekevät elämänmakuista iskelmä-popia. Yhtye on ollut kasassa reilut kymmenen vuotta ja osa on soittanut yhdessä jo aiemminkin.

Aluksi bändi soitti cover-kappaleita häissä, baareissa ja pienillä festareilla. Hiljalleen jäsenet alkoivat tehdä myös omia kappaleita, joita varovaisesti otettiin mukaan keikoilla.

– Emme aluksi uskoneet omiin kappaleisiimme, mutta keikkojen jälkeen saimme niistä hyvää palautetta. Tajusimme, että perhana, mehän tehdään hyvää musaa ja aloimme luottamaan omaan materiaaliimme, yhtyeen lietolainen laulaja-kitaristi Juha Karesluoto kertoo.

Karesluodon lisäksi bändiin kuuluvat Ville Paakkonen, Tuomas Riihimäki ja Joni Posio. Kappaleita he tekevät yhdessä ja niissä kuuluvat arkisen elämän tarinat.

– Olemme neljäkymppisiä perheellisiä miehiä, joten kappaleissa kuuluu konstailematon arki. Kappale voi syntyä vaikka vain yhdestä lauseesta tai hetkestä ja tarina syntyy sen ympärille. Ei voi päättää, että nyt tehdään hyvä kappale, vaan ne syntyvät hiljalleen elämän havainnoista. Rakkauslaulut ovat aina olleet meidän musiikissa vahvasti mukana, Karesluoto kuvailee.

Vuodesta 2015 eteenpäin yhtye on julkaissut sinkkubiisejä, joita he äänittivät alkuun kotistudiolla. Esikoisalbuminsa Tämän Elämän Sekunnit he julkaisivat toukokuussa 2019 yhteistyössä Precious Records -levy-yhtiön kanssa.

Freesin tuorein Mistä tuut minne meet -single julkaistiin helmikuussa ja se kuvaa bändille vuotta 2020. Päälaelleen kääntynyt maailma innosti uusien biisien kirjoittamiseen sekä tulevaisuuden tavoitteiden kirkastamiseen.

– Viime vuonna keikat pyyhkiytyivät oikeastaan kokonaan pois ja meillä oli enemmän aikaa tehdä uutta musiikkia, Karesluoto sanoo.

Nyt bändi tekee yhteistyötä laulaja-lauluntekijä-manageri Annika Tellon sekä tuottajien Janne Oinaan ja Matias Koskimiehen kanssa.

– Meillä on koko ajan ollut halu päästä eteenpäin. Olemme olleet sinnikkäitä, tehneet musiikkia rauhassa ja rakentaneet kokonaisuutta pala palalta. On hienoa, kun meillä on nyt ammattilaisia ympärillämme. Usko omaan musiikkiin on nyt vahvempi kuin koskaan ja palo hommaan on kasvanut.

Sami Lujala Freesi-yhtyeen Joni Posio (vas.), Juha Karesluoto, Ville Paakkonen ja Tuomas Riihimäki tekevät yhdessä musiikkia arkisen elämän havainnoista.

Karesluoto kertoo, että Mistä tuut minne meet -kappale syntyi jo kymmenisen vuotta sitten yhtenä juhannuksena.

– Kappale on sieltä asti kulkeutunut tähän päivään. Kappaleessa ihminen kohdataan ihmisenä ja syvät tunteet viedään rauhassa ja tyylikkäästi maaliin. Mukana ei ole nykymaailman hektistä tindermäisyyttä, vaan vanhan ajan rakkaustarina.

Freesin toiveena on saada oma musiikkinsa suomalaisten korviin.

– Haluamme päästä ihmisten tietoisuuteen ja saada kappaleet kunnolla radioon. Nuoresta asti on ollut haaveena tehdä hittibiisi ja toivon, että työ kantaa hedelmää. Haaveena on päästä esiintymään isoille lavoille ja festareille, Karesluoto toteaa.

Musiikki on kulkenut Juha Karesluodon mukana lapsesta asti. 7-vuotiaana hän meni ensimmäisille pianotunneille.

– Ala-asteella innostuin tietokonemusiikista ja tein kotona jo silloin omia biisejä ja melodioita. Parikymppisenä hain Turun seudun musiikkiopistoon ja olin siellä kymmenen vuotta. Opiskelin pop-jazz pianonsoittoa ja laulua.

Laulaminen alkoi tuntua yhä enemmän omalta jutulta ja Karesluoto opetteli myös kitaransoittoa.

– Kitaran myötä omia kappaleita alkoi syntyä entistä enemmän. 2000-luvun puolivälissä lähdin mukaan ensimmäiseen bändiin ja sillä tiellä ollaan, Karesluoto hymyilee.

Musiikki on vaikuttanut myös miehen ammatinvalintaan.

– Armeijan jälkeen seurasin isäni jalanjälkiä kuljetusalalle ja tein niitä hommia kymmenen vuotta. Aikaa ei kuitenkaan riittänyt musiikille ja se harmitti. Vaihdoin alaa koulunkäyntiavustajaksi ja siinä työajat olivat ihanteelliset. Myöhemmin kouluttauduin puhevammaisten tulkiksi ja olen nykyään yrittäjänä. Yrittäjyys sopii musiikkihommien kanssa mainiosti yhteen.

Hänellä on kolme lasta ja perheessä musisoidaan usein yhdessä.

– Lapset ovat musikaalisia ja haluavat usein tulla mukaan studioon, Juha Karesluoto sanoo.