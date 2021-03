Peura- ja kaurissaaliissa huomattava kasvu – kolmasosa peurasaaliista kaadettiin Varsinais-Suomessa

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin saalismäärät kasvoivat huomattavasti edelliskaudesta. Helmikuun puolivälissä päättyeen metsästyskauden saaliiksi kertyi 70 000 valkohäntäpeuraa ja hieman vajaa 20 000 metsäkaurista. Valkohäntäpeuran saalismäärä on ylittänyt kaadettujen hirvien lukumäärän, ja lounaisessa Suomessa siitä on tullut saalismäärällä mitattuna tärkein riistaeläin.

Valkohäntäpeuran saalismäärä nousi aiemmasta kaudesta noin 16 prosenttia. Peurakanta on voimakkaasti painottunut lounaiseen Suomeen, ja myös saaliista peräti 95 prosenttia kertyi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilta. Tiheimmän kannan alueilla tavoitteena on ollut peurakannan leikkaaminen, ja valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätyksellisen paljon.

– Peurajahti käynnistyi aktiivisesti heti kauden alussa, ja myös loppukaudesta lumiolosuhteet olivat peuranmetsästykselle suotuisat. Kevään 2020 kanta-arviotietojen perusteella asetetut kaatomäärätavoitteet saavutettiin, mistä iso kiitos metsästäjille, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo Suomen riistakeskuksen tiedotteessa.

Kaadetuista valkohäntäpeuroista 52 prosenttia oli vasoja, ja aikuisista saalispeuroista 51 prosenttia oli naaraita.

Metsäkauriin saalismäärä kasvoi noin 29 prosenttia edelliskaudesta. Kokonaissaalismäärästä noin kolmasosa kertyi Varsinais-Suomesta.