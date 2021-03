Auran yhtenäiskoulussa ja Naantalin Maijamäen koulussa korona-altistuksia

Noin 60 alakoulun oppilasta on altistunut koronavirukselle Auran yhtenäiskoulussa. Koulun rehtorin Ville Koukin mukaan altistumiset liittyvät useampaan erilliseen tartuntaketjuun.

– Altistuneita on kolme luokkaa kokonaisuudessaan ja yhdestä luokasta puolet. Alakouluikäisistä pienemmistä oppilaista on kyse, Kouki kertoo.

Karanteeniin määrätyille oppilaille järjestetään etäopetusta. Yläkoulu siirtyy Varsinais-Suomessa tehdyn linjauksen mukaisesti muutoinkin etäopetukseen maanantaista alkaen.

Auran yhtenäiskoulu sijaitsee Auran keskustan tuntumassa. Koulussa on noin 450 oppilasta luokilla 1–9.

Myös Naantalin Maijamäen yläkoulussa on todettu koronavirustartunta, jonka myötä noin 52 henkilöä on altistunut koronavirukselle. Altistumisia on erityisesti 8.-luokkalaisilla.

Maijamäen koulu toimii kahdessa toimipisteessä, Maijamäen ja Kalevanniemen koulutaloissa. Koulussa on oppilaita noin 430.