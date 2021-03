Sunnuntai-iltana Pöytyän ja Auran kuntayhtymän hallitus päätti sulkea kokonaan Auran yhtenäiskoulun pahan koronavirustilanteen vuoksi. Alueesta vastaava tartuntatautilääkäri antoi päätöksen kolmen viikon sulusta laajan koronavirustilanteen vuoksi.

Koulun rehtorin Ville Koukin mukaan altistumiset liittyvät useampaan erilliseen tartuntaketjuun.

– Päätös täydellisestä sulusta tehtiin, koska karanteenit ovat niin suuria. Noin yksi kolmasosaa alakoulun oppilaista on altistuneita ja tartuntaketjut ovat laajoja. Koulussa on luokat 1-9 ja päätös koskee kaikkia luokkia, Kouki kertoo.

Karanteeniin määrätyille oppilaille järjestetään etäopetusta.

Auran yhtenäiskoulu sijaitsee Auran keskustan tuntumassa. Koulussa on noin 450 oppilasta

Vielä sunnuntaiaamulla koulun rehtori Ville Kouki kertoi että noin 60 alakoulun oppilasta on altistunut koronavirukselle. Alistuneita oli kolme luokkaa kokonaisuudessaan ja yhdestä luokasta puolet. Kyse oli alakouluikäisistä pienemmistä oppilaista.

Myös Naantalin Maijamäen yläkoulussa on todettu koronavirustartunta, jonka myötä noin 52 henkilöä on altistunut koronavirukselle. Altistumisia on erityisesti 8.-luokkalaisilla. Oppilaiden vanhempia tiedotettiin asiasta Wilma-viestillä.

Maijamäen koulu toimii kahdessa toimipisteessä, Maijamäen ja Kalevanniemen koulutaloissa. Koulussa on oppilaita noin 430.