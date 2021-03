Kulttuuripääkaupungin merkkivuotta juhlistaakseen Turku myöntää tänä vuonna 300 000 euroa kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuottovaroja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Hakijoina voivat olla kaupungin omat toimijat ja rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlavuosi käynnistetään koronapandemian takia vasta kevään aikana. Juhlavuonna järjestetään useita tapahtumia niin kaupungin omana toimintana kuin vapaan kentän ja eri toimijoiden tekemänä. Juhlavuoden aikana nostetaan esiin myös vuoden 2011 pitkäaikaisia vaikutuksia.

Ehdotuksia kaupunki pyytää eritoten yksinäisyyden ehkäisyyn, mielen hyvinvointiin sekä toimintakyvyn vahvistamiseen.

Kulttuurihyvinvointi huomioiden ideoiden painopisteenä tulee tiedotteen mukaan olla ensisijaisesti senioreille kohdennetut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, jotka tukevat kaupungin strategiaa. Toiminnan on kohdistuttava mahdollisimman moneen ihmiseen tai oltava muulla tavoin tuloksellista kohderyhmä huomioiden.

– Kulttuuripääkaupunkivuosi ja sen jälkeinen työ on nostanut kulttuurin hyvää tekevät vaikutukset laajasti tunnetuksi ja toiminta on nykyään laaja-alaista ja monipuolista. Kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi jaossa on normaalia enemmän varoja ja haussa korostetaan erityisesti kulttuurihyvinvoinnin merkitystä, kertoo hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja Minna Sartes kaupungin tiedotteessa.

Haku on käynnissä 8.3.–5.4.2021. Kaupungin toimijat ja yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat jättää hakemuksensa 5.4. mennessä. Rahoitettavat toiminnot on toteutettava 31.12.2022 mennessä. Kaupungin toimijat, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat hakea rahoitusta ideansa toteuttamiseen turku.fi/ideakilpailu2021-sivujen kautta. Toiminnassa on huomioitava poikkeusolojen säädökset. Haussa ei voida huomioida hakijan toimintasuunnitelmaan sisältyvää perustoimintaa. Laite- ja välinehankintoja voidaan tukea vain yhdistettynä palveluun. Varojen jaosta päättää Turun kaupunginhallitus toukokuussa hyvinvoinnin ohjausryhmän esityksestä.

Edellisenä vuonna kaupunki avasi testamenttirahaston tuottovarojen jaon myös kaupungin ulkopuolisille toimijoille. Rahaa oli jaossa yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa koronan tuomiin poikkeusoloihin. Toteutetut 30 ideaa esimerkiksi tukivat senioreiden digiosaamista ja fyysistä toimintakykyä.

– Tänä vuonna toivomme samanlaista kekseliäisyyttä jatkuviin poikkeusoloihin. Tekijät tarvitsevat tukea ja kaupunkilaiset iloa ja elämyksiä näinä vaikeina aikoina, toteaa Sartes.