Turku rajoittaa kävijämääriä palveluissaan – nuorisotoimintaa supistetusti, kirjastossa sallittua vain pika-asiointi

Fakta

Näin rajoitukset näkyvät Turun kaupungin palveluissa maanantaista alkaen

Yläkoulut

7.–9.-luokkalaiset turkulaiskoululaiset siirtyvät etäopetukseen maanantaina. Etäopetusta jatketaan 28. maaliskuusta saakka.

Etäopetus ei koske valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmiä, jotka jatkavat lähiopetuksessa.

Toisen asteen koulut

Ammatillinen koulutus ja lukiot siirtyvät etäopetukseen maanantaina. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetusta ja muuta välttämätöntä opetusta sekä ammattiosaamisen näyttöjä voidaan järjestää myös oppilaitoksessa. Työelämässä tapahtuvaa oppimista jatketaan suunnitellusti.

Ylioppilaskirjoitukset

Kirjoitukset pyritään järjestämään aikataulussa.

Karanteenissa olevilla oireettomilla kokelailla on mahdollisuus osallistua kirjoituksiin THL:n ja YTL:n tekemien linjauksien mukaisesti. Lopullisen päätöksen osallistumisesta tekee lukion rehtori yhdessä tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Sairaat eivät voi osallistua kokeeseen, vaan heidän tulee hakea koekertansa mitätöintiä.

Kirjastot

Kirjastot jatkavat rajattuja palveluita siten, että vain 10 asiakasta kerrallaan voi olla kirjastotilassa. Vain pikainen asiointi kirjastoissa on mahdollista. Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

Nuorisotilat

Nuorisotilojen toimintaa pyritään järjestämään niissä tiloissa, missä se on koronaturvallisesti mahdollista. Toimintaa on supistetusti, eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa.

Turun filharmoninen orkesteri

Turun filharmonisen orkesterin konsertit lähetetään suorina verkkolähetyksinä 28.3. asti ilman yleisöä. Verkkokonserttien seuraaminen on maksutonta.

Museokeskuksen museot

Turun museokeskuksen museoista Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Turun linna, WAM sekä Brinkkalan galleria ovat avoinna yleisölle rajoitetuin kävijämäärin. Museoihin ja galleriaan otetaan enintään kymmenen vierailijaa kerrallaan.

Hyvinvointitoimiala

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä läheistä on oikeus tavata. Hygieniaohjeita, maskin käyttöä ja turvavälejä tulee kuitenkin noudattaa huolellisesti henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti. Suositus on, että asukasta kohden on kerrallaan enintään kaksi vierailijaa ja vierailuista tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.

Turun kaupunginsairaalan osastoilla on edelleen voimassa vierailukielto. Saattohoidossa olevien potilaiden kohdalla vierailut ovat mahdollisia.