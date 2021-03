Turun yliopisto hakee käänteentekeviä ja kestävyyttä edistäviä tulevaisuusratkaisuja – palkinnon arvo 30 000 euroa

Turun yliopisto avaa tänään kansallisena tulevaisuuspäivänä Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun. Yliopiston mukaan palkinnon saajaksi haetaan tutkimukseen perustuvaa visionääristä, tieteenalojen rajoja rikkovaa ja yhteiskunnan eri sektoreita ylittävää ratkaisua, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista. Palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa.

– Myös koronaepidemian jälkeen planeettamme ja ihmiskuntamme kohtaavat monimutkaisia muutoksia ja haasteita. Näiden ratkaisemiseksi tarvitsemme rohkeaa, kestävyyttä edistävää visionääristä ajattelua, tutkimusta ja innovaatioita. Haluamme tulevaisuuspalkinnolla kannustaa tällaiseen työhön, toteaa tiedotteessa palkintohakua koordinoivan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen.

Arvoltaan Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto on 30 000 euroa, ja palkinnon hakuaika kestää 26. huhtikuuta asti. Kilpailuun osallistuvia ratkaisuja arvioidaan neljällä pääkriteerillä, jotka ovat kestävä kehitys, visionäärisyys, yliopisto-yritysyhteistyö sekä

tieteenalojen ja yhteiskunnan sektorien rajat ylittävä lähestymistapa.

Kilpailu on avoin kaikille pohjoismaisille tulevaisuudentutkijoille ja eri tieteenaloja yhdisteleville toimijoille, joilla on tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa. Kilpailussa haetaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen tai jotka jollain muulla tavalla ovat tiiviissä yhteydessä akateemiseen maailmaan. Kilpailuun hakiessa esitetyn ratkaisun tulee olla vaiheessa, jossa sitä on jo kehitetty, siitä on luotu prototyyppi, sitä on testattu tai se on patentoitu, tai ratkaisun innovaatiopotentiaali on muuten todistettu. Kilpailuun ei oteta mukaan vasta ideavaiheessa olevia ratkaisuja.

Palkinnon saajan valitsee palkintoraati. Raatiin kuuluvat Mika Hannula (vararehtori, Turun yliopisto), Riikka Heikinheimo (johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Ulla Hytti (professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu), Sofi Kurki (erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy​), Niko Kyynäräinen (toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy). Raadin puheenjohtajana toimii Juha Kaskinen ja sihteerinä Riikka Saarimaa.

Palkinnolla kunnioitetaan professori Pentti Malaskan (1934‒2012) elämäntyötä tulevaisuudentutkimuksen alalla. Malaska oli Turun kauppakorkeakoulun talousmatematiikan ja tilastotieteen professori, joka perusti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 1992.