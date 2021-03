Satakunnassa koronavirus on leviämisvaiheessa – uusi kampanja suosittelee pysyttelemään perhepiirissä

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnantyöryhmä kokoontui torstaina ja tarkasteli alueen tilannetta sekä teki päätöksiä nojautuen hallituksen linjauksiin, aluehallintoviraston uusiin päätöksiin sekä Satakunnan koronatilanteeseen.

Tiedotteessa infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo, että Satakunnan koronavirustilanne on vaikea ja alue on selkeästi leviämisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku on koronakartassa 207,8 per 100 000 asukasta 14 vuorokauteen, mikä on Ahvenanmaan ja pääkaupunkiseudun jälkeen kolmanneksi korkein luku.

– Satasairaalassa on kaksi koronaviruspotilasta, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Perusterveydenhuollossa on osastohoidossa nyt viisi potilasta, kertoo Uusitalo-Seppälä tiedotteessa.

Tartunnanjäljitys ja näytteenotto etenkin Raumalla on edelleen eritäin kuormittunut.

Kaikkiaan Satakunnassa on nyt todettu 1233 tapausta. Selvästi pahin epidemiatilanne on Raumalla, jonka vaikeaa tilannetta paljolti selittää Rauman telakan tartunnat. Raumalla on todettu yhteensä 319 tartuntaa.

Satakunnassa uusia virusmuunnostapauksia ei kuitenkaan ole varmennettu, vaan tapauksia on edelleen vain yhdeksän. Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on Suomessa keskiviikkoon mennessä ilmoitettu yhteensä 1274, kerrotaan tiedotteessa.

Satakunnan epidemiatilanteen arvioinnista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälän mielestä kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen on nyt kriittistä, sillä tilanne on tärkeää saada haltuun ennen kuin terveydenhuoltomme ylikuormittuu.

Torstaina astui voimaan Koronavilkun uusi ohjeistus, joka perustuu hallituksen uuteen strategiaan. Altistumisen jälkeen ohjataan näytteenotonresurssien puitteissa testiin myös oireettomat. Tämän osalta Satakunnassa oireettomien testauksen yhteydessä tulee kertoa, että negatiivinen testi ei lopeta karanteenia eikä omaehtoista karanteenia, ja että tällöin mahdollisten oireiden ilmaantuessa täytyy käydä uudelleen testissä. Näin tulee menetellä, sillä mikään testi ei poissulje tartuntaa. Itämisaika vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä ja on yleisimmin 4-5 vuorokautta.

Satakunnan terveysviranomaiset ja kunnat haastavat kaikki satakuntalaiset mukaan yhteiseen kampanjaan. Pysy perhepiirissä -kampanjalla tähdätään koronaviruksen pysäyttämiseen. Kampanjaan voi osallistua esimerkiksi jakamalla sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla kampanjaan liittyviä kuvia ja bannereita. Kampanja kestää noin kolme viikkoa sunnuntaihin 14.maaliskuuta asti.