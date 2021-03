Mika Nokelainen valittiin hiippakuntadekaaniksi

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli valitsi pastori Mika Nokelaisen hiippakuntadekaanin virkaan. Nokelainen seuraa tehtävässä Mari Leppästä, joka valittiin Turun arkkihiippakunnan piispaksi.

Nokelainen on koulutukseltaan teologian tohtori. Hän on toiminut aiemmin kirkkoherran viransijaisena, Martinus-säätiön toiminnanjohtajana, diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettajana ja aluekoordinaattorina, tutkijana ja teologisten aineiden opettajana Helsingin yliopistossa sekä siirtolaispappina Tanskassa ja Ruotsissa.

Hiippakuntadekaanin tehtävänä on johtaa ja kehittää hiippakunnallista toimintaa hiippakuntasihteerien, kuurojen papin, vankiladiakonin sekä viestintä- ja koulutussihteerin esimiehenä. Hän on tuomiokapitulin istunnon ja johtoryhmän jäsen. Hiippakuntadekaanin virkaan kelpoinen on evankelis-luterilaisen kirkon pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on perehtynyt kirkolliseen elämään ja koulutustehtäviin.