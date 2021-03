Koronaan sairastunut ruokaili TST ry:n tiloissa maanantaina – altistuneita yritetään tavoittaa

Turun seudun työttömät ry:n ruokalassa Turun Iso-Heikkilässä lounasti tämän viikon maanantaina koronaan sairastunut henkilö. Sairastunut kävi Kasarmitallin ruokalassa heti lounasajan alkamisen jälkeen kello 11 ja vietti tiloissa noin puoli tuntia. Sairastuneen koronavirustartunta todettiin keskiviikkona.

TST ry sulki torstaina osoitteessa Kanslerintie 19 sijaitsevan toimintakeskuksen varotoimenpiteenä kymmeneksi päiväksi. Ruokala avautuu 15. maaliskuuta.

TST ry on yrittänyt tavoittaa tiloissa samaan aikaan olleita, joita on TST ry:n hallituksen puheenjohtajan Taimi Räsäsen mukaan useita. Kaikkia ei ole tavoitettu. Yhdistys on tiedottanut asiasta verkkosivuillaan ja keskuksen oveen kiinnitetyllä lapulla.

– TST huolehtii jäsenten, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta mahdollisimman hyvin, Räsänen sanoo.

Ruokala on auki arkisin kello 8.30–14. Siellä käy päivittäin 40–50 ihmistä. Kävijäkunta on pääosin iäkästä.

Keskuksen jäsentoiminta on ollut ruokailua lukuun ottamatta pandemian vuoksi tauolla.

Jos sinulla on hengitystieinfektioon sopivia oireita tai epäilet koronavirustartuntaa, on tärkeää hakeutua koronavirustestiin. Turun koronaneuvontapuhelin 02 266 2714.