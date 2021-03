Hengailu kielletty – yli kymmenen hengen tilat ja sisäharrastuspaikat kiinni alkaen ensi maanantaista

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti torstaina asettaa yleisten tilojen käytölle ehtoja ja rajoittaa tilojen käyttöä nopeasti vakavasti heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Käyttöön otetaan kolme tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen pykälää. Niistä ensimmäinen astuu voimaan lauantaina.

Lauantaista lähtien tiloista vastuussa olevien tulee huolehtia, etteivät tilojen käyttäjät ole lähikontaktissa. Se koskee niin yksityisiä yhteisöjä, elinkeinonharjoittajia, kuntia, uskonnollisia yhdyskuntia kuin julkisoikeudellisia laitoksiakin.

Toimijat velvoitetaan esittämään kirjallisella suunnitelmalla, miten ne aikovat rajoittaa kontakteja tiloissaan.

Maanantaina käyttöön otetaan kovemmat keinot, kun yläkoulut siirtyvät etäopetukseen kolmen viikon ajaksi.

– Suurin muutos ihmisten arkeen on varmasti koulujen siirtyminen etäopetukseen, sillä huoli nuorten hyvinvoinnista on suuri. Toisaalta etäopetuksesta on jo kokemuksia viime vuodelta, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Mikael Luukanen toteaa.

Näkyvimmin lounaissuomalaisten elämään vaikuttaa maanantaina käyttöönotettava tartuntatautilain pykälä 58g, jonka myötä erilaisten sisätilojen käyttöä rajoitetaan. Sisätiloihin sallitaan vain korkeintaan kymmenen henkeä kerrallaan ja ulkotiloihin 50.

Viranomaisten mukaan perusteita laajoille sulkutoimille on. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut lausunnon kannattavansa sulkutoimenpiteitä koronapotilaiden sairaalahoidon tarpeen kasvaessa.

– Kauppakeskusten yleiset tilat kuuluvat määräykseen, niissä voi olla yhtä aikaa enintään kymmenen henkilöä. Kaupat voivat pysyä auki, mutta niissä asioidaan turvavälejä noudattaen ja sitten suunnataan kotiin, Luukanen selventää.

Rajoitus sulkee myös pitkälti kaikki sisäharrastusmahdollisuudet.

– Suuret kuntosalit ovat olleet tässä tikun nokassa esimerkkinä. Niiden lisäksi asiakasmääräraja koskee esimerkiksi kylpylöitä ja liikuntahalleja, Luukanen avaa.

Vain vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjatun harrastustoiminnan tiloja voidaan pitää auki korkeintaan kymmenelle hengelle kerrallaan.

Koronatilanne on vaikeutunut koko Lounais-Suomen alueella. Tilanteen hallinta halutaan pitää selkeänä ja yksissä käsissä, joten aluehallintovirasto on ottanut käyttöön kovimmat mahdolliset keinot.

– Maksimilla mennään. Kokoontumisrajoitukset ovat tiukimmillaan kuudessa henkilössä ja kaikki on nyt kiinni meistä itsestämme. Rajoituksilla tätä peliä ei pelkästään voiteta, vaan jokaisen toiminnalla kaikessa kanssakäymisessä, ylijohtaja Luukanen sanoi torstaisessa tiedotustilaisuudessa.

Uusien rajoitusten noudattamisen valvonnassa ensisijainen keino on ohjeistaminen.

– Pyrkimyksenä on jakaa lisää tietoa myös toimijoille näiden velvoitteista. Rajoitusten rikkomisesta voidaan antaa korjauskehotus ja sitä tukemaan uhkasakko, Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Heikki Mäki kertoi tiedotustilaisuudessa.

Myös todennäköisesti maanantaina voimaan astuvien ravintolarajoitusten noudattamisen valvonta on Avin harteilla. Siksi kuntien valvontatoiminta hoitaa muilta osin uusien rajoitusten noudattamisen valvonnan.

Julkisen liikenteen matkustajamääriä uudet rajoitukset eivät vielä koske, sillä Traficom antaa sitä koskien omat määräyksensä.